Arrêté après une cavale de six mois: un pédophile montréalais écope de 5 ans de pénitencier

Un pédophile montréalais qui avait fui le Québec après avoir avoué qu’il se vantait en ligne d’avoir abusé sexuellement de jeunes adolescentes et de vouloir s’en prendre à une enfant a finalement écopé de cinq ans de pénitencier, ce mardi.

• À lire aussi: Il se vantait en ligne d’être un pédophile

• À lire aussi: Un pédophile qui se vantait d’avoir abusé d’enfants plaide coupable, puis s’esquive

« Quand il y a eu de la médiatisation, mon monde s’est à nouveau écroulé. Je m’excuse, je suis hanté par les remords », a lancé en pleurs Jimmy Pieschke, juste avant d’être condamné au palais de justice de Montréal.

Selon le résumé des faits, Pieschke, 39 ans, était un adepte de pornographie juvénile. Sous le pseudonyme « WellHungNfun », il allait sur des forums en ligne où il affirmait s’en prendre à des fillettes et des ados, et qu’il cherchait des proies. Or, ce qu’il ignorait, c’est qu’il était dans la mire des policiers. Et quand ces derniers l’ont abordé en ligne, Pieschke n’a pas tardé à mordre à l’hameçon en croyant parler à une mère prête à lui livrer sa fillette de 8 ans.

« En autant [que la petite] veuille, je suis partant, avait-il dit. Je ne veux pas la forcer c’est certain, mais si elle a envie mmmm ouff. »

Une perquisition à son domicile avait ensuite permis de découvrir 1000 photos et 169 vidéos de pornographie juvénile. Certaines images montraient des enfants aussi jeunes que 3 ans en train de se faire abuser par des adultes et même par des animaux.

« Je comprends maintenant que ces photos montrent des images de victimes d’exploitation sexuelle », a dit Pieschke ce mardi en jurant qu’il avait maintenant compris la gravité de ses crimes, commis de 2014 à 2020.

Cavale

Pieschke avait finalement plaidé coupable en août 2022. Or, à la suite de la parution d’un article dans Le Journal, le pédophile dit être tombé en dépression.

« Il a subi beaucoup d’intimidation, il a paniqué », a expliqué ce mardi son avocate Me Clara Daviault.

Disant avoir été chassé de la maison familiale par son père à qui il n’avait pas tout dit, Pieschke dit avoir erré jusqu’à se retrouver en Colombie-Britannique, où il s’est caché pendant des mois.

Selon nos informations, il a toutefois été reconnu sur un chantier de construction par un citoyen qui l’avait reconnu grâce à un cliché pris par un photographe du Journal. Pieshke a ainsi été arrêté en avril dernier.

« Il regrette amèrement d’avoir quitté la province », a assuré son avocate.

De retour au Québec, Pieschke se dit maintenant prêt à faire face à la justice et d’aller au pénitencier afin d’avoir un encadrement psychologique et se réhabiliter.

Ainsi, à la suggestion des parties, la juge Geneviève Graton a condamné l’accusé à cinq ans de pénitencier pour la pornographie juvénile, et à un mois de détention supplémentaire pour sa cavale.

Pieshke sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pour 20 ans, tandis qu’il sera limité dans son utilisation d’internet pendant une décennie.

« C’est une peine significative, mais juste », a commenté la magistrate.