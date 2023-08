Baker Mayfield succède à Tom Brady

C’est Baker Mayfield qui sera le quart-arrière partant des Buccaneers de Tampa Bay pour le premier match de la saison régulière.

Le club de la Floride en a fait l’annonce ce mardi.

Mayfield était en compétition avec Kyle Trask pendant le camp d’entraînement. Ce dernier est un jeune vétéran de troisième année qui agissait à titre de substitut à Tom Brady l’an dernier chez les «Bucs».

Le nouveau partant des Buccaneers a paraphé un contrat d’un an d’une valeur de 4 M$ lors de la dernière saison morte. Le tout premier choix du repêchage en 2018 a passé les quatre premières années de sa carrière avec les Browns de Cleveland. Avant le début de la saison 2022, il a été échangé aux Panthers de la Caroline. Il a obtenu six départs avec cette équipe, avant d’être libéré et de se joindre aux Rams de Los Angeles.

En 12 parties l’an dernier, dont 10 comme partant, Mayfield a réussi 60% des passes qu’il a tentées pour des gains de 2163 verges et 10 touchés. Il a également été victime de huit interceptions.

Les Buccaneers disputeront leur premier match de la saison régulière 2023 le 10 septembre. Pour l’occasion, ils visiteront les Vikings au Minnesota.