Behaviour met la main sur Codeglue, un important développeur de jeux aux Pays-Bas

Après les deux acquisitions au Royaume-Uni, le studio montréalais Behaviour Interactif a trouvé suffisamment de points communs dans le développeur Codeglue de Rotterdam pour échafauder sa stratégie et sa présence en Europe continentale.

Pour Rémi Racine, cofondateur, chef de la direction et producteur exécutif de Behaviour, «l’ajout de l’équipe chevronnée de Codeglue améliore les capacités de notre division Services de classe mondiale. Nous sommes toujours prêts à saisir les occasions qui s’harmonisent aux besoins et à la culture de Behaviour. Codeglue représentait une adéquation évidente sur ces deux fronts».

Behaviour Interactif

Codeglue devient Behaviour Rotterdam

«Fondé à Rotterdam en l’an 2000 par Maurice Sibrandi et Peter de Jong, qui se connaissent depuis l’école secondaire, Codeglue s’est développé et compte aujourd’hui 30 employés. Le studio est connu pour son expertise en projets de codéveloppement sur toutes les plateformes et a été nommé Meilleur studio lors de la remise des prix Dutch Game en 2022. Codeglue sera nommé dorénavant Behaviour Rotterdam», selon le communiqué.

L’acquisition de Codeglue par Behaviour Interactif survient après celles de SockMonkey Studios en février 2023 et d’un regroupement d’employés d’Antimatter Games.

Des points communs

Pour la direction du développeur néerlandais, «Codeglue et Behaviour ont beaucoup en commun, ayant connu les nombreuses évolutions de l’industrie du jeu au cours des 23 dernières années, a indiqué Peter de Jong, qui sera directeur général de Behaviour Rotterdam. Nous avons toujours admiré le travail et la culture de Behaviour. Nous sommes ravis de participer à ce nouveau chapitre de son histoire à succès».