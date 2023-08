Camp des Remparts: que reste-t-il de l'équipe championne de l'an dernier?

Il ne suffit qu’à mettre les pieds dans l’entourage des Remparts de Québec pour s’en rendre compte : il ne reste plus grand chose de l’édition championne du trophée Gilles-Courteau et de la Coupe Memorial.

• À lire aussi: L'espoir du Canadien Quentin Miller a vécu un été complètement fou

Zachary Bolduc, Nathan Gaucher, James Malatesta, Evan Nause et Justin Robidas ont renoncé à leur année de 20 ans pour faire le saut chez les professionnels, Nicolas Savoie, Théo Rochette et Pier-Olivier Roy ont conclu leur stage junior la saison dernière et William Rousseau, Charle Truchon et Jérémy Langlois ont été échangés.

Ajoutez à cela les départs de Davis Cooper et Elliot Lavoie, dont les services ne seront pas retenus comme joueurs de 20 ans, ainsi que l’opération à un genou subie par Thomas Darcy qui lui fera rater plusieurs mois d’activité mettant, à toute fin pratique, un terme prématuré à sa carrière dans la LHJM. Vous comprenez que le visage des Diables rouges en 2023-2024 sera bien, bien différent. Et pas juste sur la patinoire.

Nouveaux gestionnaires

Le personnel de gestion aussi a presque complètement changé. Exit Patrick Roy, Jacques Tanguay et Benoit Desrosiers tandis qu’Éric Veilleux et Simon Gagné sont maintenant les deux maîtres à bord, occupant respectivement les postes d’entraineur-chef et de directeur-général.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

David Rodrigue est le seul membre du personnel d’entraineur de l’an dernier toujours derrière le banc, alors qu’Éric Lavigne est le nouvel adjoint tout comme Paul-Olivier Rock qui s’acquittera des tâches d’entraineur-vidéo occupées par Rodrigue, l’an dernier.

Bien sûr, Nicole Bouchard, nommée directrice-générale adjointe durant l’été, est toujours en poste, tout comme le directeur du recrutement Marc Chamard et l’entraineur des gardiens de but, Pascal Lizotte.

Aux anciens de prendre charge

« C’est un nouveau défi, reconnaît l’un des vétérans de retour de l’an dernier, Mikaël Huchette. Ce n’est pas la même dynamique ça c’est sûr. Il y a plus de jeunes mais en bout de ligne, mon but est de les amener à gagner une autre coupe un jour. Je suis bien là-dedans et je pense que ça va être une belle année », ajoute celui qui sera assurément parmi les principaux candidats au titre de capitaine de l’équipe.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

« C’est différent, a acquiescé l’attaquant Kassim Gaudet. Je suis arrivé à mon premier camp et les Gaucher, Malatesta et compagnie étaient là. Maintenant, ils sont partis et c’est à nous d’être les leaders pour aider les Remparts à être une équipe gagnante à nouveau. »

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

En plus d’Huchette et Gaudet, Charles Savoie, Daniel Agostino et Vsevolod Komarov sont les quatre seuls joueurs qui avaient un poste régulier avec l’équipe en séries l’an dernier, de retour avec l’équipe.

Il faudra vraisemblablement soustraire l’un des trois premiers noms de la liste d’ici la fin du camp, puisqu’ils sont âgés de 20 ans et qu’ils sont quatre au camp, en ajoutant le défenseur Simon Maltais.

Les Quentin Miller, Mathieu Wener, Andrew Gweon, Zachary Marquis-Laflamme, Vincent Murray et Pier-Étienne Cloutier sont de retour après avoir joué un rôle de second plan, à des degrés différents, avec l’équipe la saison dernière.