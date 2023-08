Ce «311 ambulant» fait du porte-à-porte à Montréal pour écouter ce que les résidents ont à dire

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Toc toc! Non, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah ou les apôtres de Bell Canada. Ce sont des envoyés de l’arrondissement, des jeunes très motivés, à votre porte pour écouter ce que vous avez à dire.

Dans l’arrondissement de Ville-Marie, le service aux citoyens dépêche des émissaires qui cognent aux portes. Initialement créée pour informer les citoyens bousculés par les travaux majeurs qui éventrent les rues, la Brigade Ville-Marie a adopté la couleur qui s’imposait: orange (comme les cônes).

Cette unité spéciale s’est avérée plus polyvalente que prévu.

Comme les citoyens abordés en avaient long à raconter sur des sujets sans rapport avec les travaux routiers, il a bien fallu élargir le mandat de la Brigade qui est devenue, par la force des choses, une sorte de «311 ambulant» qui comptait huit employés cet été.

«Après trois ans comme projet pilote estival, ses activités deviendront permanentes à l’été 2024», annonce Jérémie Lévesque, chef de section relations avec la communauté pour l’arrondissement.

Sondeurs d’arrondissement

L’initiative, en envoyant des humains en personne, rejoint les moins fortunés, souvent sans internet, voire sans téléphone.

En posant des questions quant au sentiment d’insécurité dans le Village, par exemple, la Brigade peut «cartographier» les zones de peur et de réassurance qui pourront orienter les efforts tant du SPVM que des organismes d’intervention sociale.

Les brigadiers parlent aux millionnaires dans leurs penthouses de luxe autant qu’aux mendiants.

Louis-Philippe Messier

Porte-à-porte

Lors de ma visite, deux brigadières sonnaient aux portes.

D’autres allaient mesurer la densité du trafic à une certaine intersection.

«Ça arrive qu’on se fasse parler dans le casque par des gens fâchés qui ont une plainte à formuler, mais ils se calment en voyant que l’on note ce qu’ils ont à dire sur nos tablettes», raconte Samuel Racette, un brigadier.

Les plaintes et signalements recueillis sont transmis aux services appropriés.

«C’est bien la première fois que mon arrondissement se présente chez moi pour me parler», s’étonne Martin Auger-Rochon.

Il discute une dizaine de minutes avec les brigadières Maïté-Anne Olivier et Gabrielle Lacerte devant sa porte.

Après avoir exprimé son enthousiasme pour les bacs jardiniers qui verdissent les trottoirs, M. Auger-Rochon manifeste son exaspération.

«Des parcs près d’ici deviennent des campements d’itinérants, des piqueries à ciel ouvert où les familles n’osent plus s’aventurer, il ne faut pas tolérer ça», dit-il

«Comme on arrive à l’improviste, les gens sont souvent comme... euh... Ils sont pris au dépourvu, alors on les aide à retrouver leurs idées en posant des questions sur leurs expériences», dit Mme Lacerte.

D’autres villes ou arrondissements imiteront-ils cette initiative?