David Harbour promet une ultime saison de «Stranger Things» «très émouvante»

David Harbour a livré quelques détails sur la cinquième et ultime saison de Stranger Things.

Lors d'une récente apparition sur le podcast Happy Sad Confused, la star de la série a teasé les plans des créateurs, Matt et Ross Duffer, pour sa dernière saison.

« Je sais de quoi ça parle. Je sais vers quoi va la série, et c'est très, très émouvant. C'est le terme que j'utiliserai », a déclaré l’acteur.

Premier indice : là où commencera l’ultime saison. « Après la fin de la quatrième saison – quand vous nous voyez sur cette colline en train de regarder les cendres et la fumée des incendies – nous allons commencer à un autre moment, après cela. Il faut donc imaginer que le monde sera un endroit complètement différent », explique David Harbour.

Le second indice, flou, porte sur le contexte général : « Je veux dire que les décors et les éléments des scénarios que nous avons vus sont plus importants que tout ce que nous avons fait dans le passé. »

« Je suis impatient d'y retourner. J'ai hâte de conclure de manière audacieuse et surprenante. J'ai hâte d'évoluer avec ce personnage, parce que vous savez qu'ils vont récompenser les personnages : Eleven, Hopper, Joyce, Will, Mike. Ils vont les payer de manière importante parce qu'ils ont vécu avec vous pendant les huit dernières années », a jouté l’acteur.

Le tournage n’a pas encore commencé, d’autant que la grève des scénaristes et des acteurs est toujours en cours à Hollywood. Stranger Things a été diffusée pour la première fois sur Netflix en 2016.