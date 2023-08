Dernier sprint pour la bibliothèque Gabrielle-Roy

Après quelques retards et une réouverture repoussée, la Ville de Québec a organisé une visite du chantier de la future bibliothèque Gabrielle-Roy afin de démontrer que ce marathon de plusieurs années tire vraiment à sa fin.

Fermée depuis 2019, les travaux de l’emblématique bibliothèque Gabrielle-Roy se termineront finalement cet automne. Même s’il reste encore beaucoup à faire, les premiers documents seront rapatriés sur les lieux rapidement.

Ce déménagement de 200 000 œuvres est plus que symbolique pour ceux qui planchent sur le projet depuis très longtemps. Dès lors, le personnel pourra aussi s’installer.

« On est fier. Il en reste beaucoup moins à faire. Je travaille sur ce projet depuis une dizaine d’années, depuis la première réflexion. De voir que c’est presque achevé, il y a une excitation. Lorsqu’on va déménager le premier livre, nous aurons une super impulsion jusqu’à l’ouverture », a affirmé le directeur de la bibliothèque, Éric Therrien.

Un million de visiteurs

La Ville de Québec caresse l’ambitieux rêve d’accueillir jusqu’à un million de visiteurs par année dans la bibliothèque plus grande de 25 %.

« La première année est une année de grande fébrilité et d’ajustements aussi. Ce sera la plus grande bibliothèque publique après la Grande Bibliothèque qui cumule un mandat national. Nous aurons une super installation », a ajouté M. Therrien.

Dans cette bibliothèque réinventée, l’espace sera organisé autour de dix foyers thématiques : cuisine, jeunesse, vie citoyenne, bande dessinée, langues et littérature, création, musique et cinéma, voyage, culture et société et nature, puis sciences et technologies.

En plus des salles de travail, on retrouvera notamment sur cinq niveaux un studio d’enregistrement, le Medialab, des espaces d’exposition, une salle de diffusion et une terrasse extérieure.

« On est dans les derniers balbutiements. On va espérer une magnifique ouverture à la relâche », a expliqué l’architecte responsable, Yasmina Lacasse. Sur chaque étage du chantier, Mme Lacasse peut désormais détailler l’aspect final de tous les recoins.

Initialement annoncée pour le printemps 2023, puis reportée à l’automne, la réouverture de la nouvelle mouture et l’inauguration officielle de la bibliothèque Gabrielle-Roy aura lieu au printemps 2024.

Six mois encore

Le projet de réfection de 43,3 M $ avait débuté avec un écueil quand un appel d’offres du projet avait été annulé en 2020, reportant le projet d’un an.

Des réparations majeures à une poutre maîtresse du bâtiment et les impacts de la pandémie sur la chaîne d’approvisionnement et la rareté de la main d’œuvre ont bousculé les plans. Les premiers contrats pour les plans et devis de construction avaient été signés à l’automne 2017.

Dans un peu plus de six mois, les citoyens pourront donc enfin profiter du site.