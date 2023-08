Des billets gratuits au Théâtre Denise-Pelletier

Le Théâtre Denise-Pelletier souhaite élargir son bassin de fidèles dans son quartier, Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Pour ce faire, l'institution de la rue Sainte-Catherine Est invite gratuitement les résidents qui n’ont jamais fréquenté le lieu de diffusion à assister à quatre pièces de la programmation 2023-2024.

Lancé mardi, le projet TDP, votre théâtre de quartier permettra à 500 curieux de venir au TDP pour la première fois depuis la saison 2016-2017.

L’offre sera conjointe à trois activités autour de ces représentations théâtrales, a-t-on précisé, soit deux répétitions devant public et une marche historique dans le quartier menant à une visite du théâtre.

Les résidents de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve peuvent d’ores et déjà réserver leurs places pour les pièces présentées cet automne, soit Les Plouffe et Le roi danse. Dès le 9 décembre, les billets pour assister aux pièces de l’hiver 2024 seront disponibles, soit L’éveil du printemps et La ménagerie de verre.

«Je suis très heureuse de donner le coup d’envoi au projet TDP, votre théâtre de quartier, une initiative structurante, démocratique et au cœur de MHM», a indiqué mardi la directrice générale du Théâtre Denise-Pelletier, Stéphanie Laurin, dans un communiqué.

Une preuve de résidence sera nécessaire quand les gens récupéreront leurs billets.