Des millions en fonds publics pour fermer des fermes porcines

Près du quart des éleveurs de porcs du Québec veulent réduire leur capacité pour faire face à la crise qui secoue l’industrie. Ce bouleversement sans précédent coûtera plus de 50 M$ aux contribuables.

Pas moins de 310 entreprises porcines québécoises, soit 22% du total, ont récemment indiqué leur intention de participer à un programme mis sur pied plus tôt cette année. Celui-ci prévoit le versement de 80 M$ en compensations aux producteurs, une somme qui sera assumée au tiers par les éleveurs et aux deux tiers par le gouvernement.

«Ce qui est difficile, c’est qu’on n’a jamais vécu ça. On a toujours vécu une augmentation ou une stabilité. Là, on a une diminution – ça ne s’est jamais vu. On ferme des entreprises pour atteindre un équilibre entre la production et la transformation», affirme Louis-Philippe Roy, président des Éleveurs de porcs du Québec.

Les Éleveurs de porcs du Québec

«C’est la première fois que ça se fait au Québec, toutes productions confondues», souligne Benoit Désilets, directeur des affaires économiques au sein du syndicat.

L’objectif est de réduire d’environ 9% la production québécoise, soit d’environ 640 000 porcs par année. La fermeture de l’usine d’Olymel à Vallée-Jonction, en Beauce, en décembre, s’inscrit également dans ce vaste plan qui vise à éliminer la surproduction dont souffrait l’industrie depuis quelques années.

Son fils ne suivra pas ses traces

Dans Charlevoix, la Ferme Lucien Audet et Fils ne sait pas encore si sa demande de compensation sera acceptée. Mais qu’importe, la décision est déjà prise: l’entreprise cessera la production porcine d’ici quelques mois.

Photo fournie par la Ferme Lucien Audet et Fils

Devant la crise, Émile Audet, 22 ans, a décidé de ne pas reprendre la ferme familiale. «Si j’avais été dans sa situation, j’aurais pris la même décision que lui», confie son père, Jean-Yves, qui vient d’avoir 65 ans.

En Montérégie, un autre producteur a quant à lui choisi de retrancher la moitié de sa capacité porcine, quelques mois seulement après avoir fait construire une nouvelle porcherie.

«C’est juste pour diminuer l’hémorragie», dit l’agriculteur, qui a requis l’anonymat.

Dans le porc, «le monde est tanné de se faire dicter quoi faire et de se faire arracher notre argent de nos mains», lance le trentenaire. Heureusement, sa production de grandes cultures (céréales, soya, plantes fourragères) se porte bien.

Pénurie de cochons?

Pour certains éleveurs, la situation était si difficile qu’ils ont interrompu leur production il y a quelques mois déjà, avant même de soumettre une demande de compensation.

Résultat: après plusieurs années de surplus d’animaux, l’industrie pourrait manquer de cochons cet automne! L’abandon de l’achat de porcelets en Ontario, décidé plus tôt cette année, a compliqué encore plus les choses.

«Dès le mois de juin, on a vu qu’il y avait un risque de manquer de porcs. On avait sous-estimé cette tendance cet hiver parce qu’on n’avait pas encore les quantités précises [de bêtes] que les producteurs avaient dans leurs bâtiments», explique M. Roy.

Pendant quelques mois, Olymel pourrait donc devoir reprendre les achats de porcs en Ontario.

Jean-Philippe Roy assure toutefois que les consommateurs ne feront pas les frais de cette potentielle pénurie, puisque les éleveurs et Olymel se sont récemment entendus sur des prix à long terme pour le porc.