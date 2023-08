Des recrues de grand talent à la position de demi de coin pour le Rouge et Or

La position de demi de coin a été une véritable porte tournante pour le Rouge et Or l’an dernier et les entraîneurs souhaitaient remédier à cette situation inquiétante.

En pleine finale de la Coupe Vanier, le Rouge et Or a dû apporter un changement à la position de demi de coin. La solution passait par le recrutement. Laval a mis la main sur pas moins de cinq demis de coin, dont deux qui bataillent pour le poste de partant du côté court, position névralgique où le demi offensif affronte habituellement le meilleur receveur de l’équipe adverse.

«On avait besoin de sang neuf et on voulait s’améliorer, a expliqué l’entraîneur-chef Glen Constantin. On a eu des difficultés l’an dernier et on voulait corriger le tir.»

En raison de l’absence du vétéran Nicolas Lessard qui ratera les trois ou quatre premières semaines en raison d’une blessure à une cheville, la porte est grande ouverte et les recrues Jordan Lessard, des Islanders de John Abbott, et Émil Barthélémy, des Lynx d’Édouard-Montpetit, en profitent pour s’illustrer.

«Toutes divisions confondues, c’était les deux meilleurs demis de coin qui sortaient des rangs collégiaux et ils ont les capacités physiques pour jouer immédiatement au niveau universitaire, a affirmé Constantin. Samuel Doyon, Alexandre Benoît et Édouard Bolduc connaissent aussi un bon camp.»

Partant à quelques reprises en 2022, le vétéran Anton Haie est aussi dans le portrait du côté court.

«Jordan et Émil sont des demis de coin spéciaux, a affirmé le coordonnateur du recrutement Mathieu Bertrand. Quant à Samuel et Alexandre, ils poussent tout le monde. Les vétérans ont bien répondu et ils ont bien accueilli les jeunes. J’ai des frissons à les voir évoluer ensemble.»

Du côté large, le vétéran Arnaud Laporte possède une longueur d’avance, mais Doyon et Benoît sont également dans le coup tout comme le vétéran Maxime Saucier-Lafond.

Du poids de plus au centre de la ligne défensive

Le Rouge et Or voulait également ajouter du poids et de la grandeur sur la ligne défensive lors du dernier recrutement. «On voulait se grossir à l’intérieur, a indiqué Constantin qui est responsable de la ligne défensive. Les recrues Christophe Lévesque (280) et Yoann Miangue (310) font bien au camp.»

En raison de la blessure au vétéran à William Desgagné, une des deux recrues pourrait obtenir le départ à Sherbrooke. Il y a aussi Alexandre Deblois qui est dans l’équation.

Élu sur les équipes d’étoiles canadiennes au cours des deux dernières années, le plaqueur Jean-William Rouleau demeure la pièce maîtresse de la ligne défensive.

Au poste d’ailier défensif, le Rouge et Or ne pourra pas compter sur la recrue Jacob Jinchereau en début de saison. Le produit du Phénix d’André-Grasset a été opéré à une épaule en mars et il ne sera disponible qu’en octobre.

William Queneville, Charles-Lee Alarie-Tardif, Antoine-Félix Audet-Michaud et Michaël Bernier se partageront le travail. Enzo Pepe-Esposito est sur la touche en raison d’une blessure.