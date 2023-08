Épurer le catalogue de Queen: «faut pas faire de la pépeine à bouboule»

Les femmes aux grosses fesses plaisent. Peut-être pas toutes, mais c’est un fait, les rondes «pognent», séduisent, s’envoient en l’air.

Mais il ne faudrait surtout pas le dire trop fort, ça pourrait blesser des grosses, vous voyez. C’est pour cette raison que la chanson Fat Bottomed Girls de Queen ne se retrouve pas sur une réédition jeunesse de l’album Greatest Hits 1.

Folie furieuse

Souvenez-vous de l’affaire Baby It’s Cold Outside. On a tenté d’effacer la chanson des ondes parce que certains esprits obtus y voyaient une histoire de non-consentement.

Plus débile encore, des âmes sensibles poussent l’idiotie à rejeter Cœur de loup, de Philippe Lafontaine, parce qu’il emploie la métaphore coquine «Je n’ai qu’une seule envie, me laisser tenter, la victime est si belle et le crime est si gai».

«OH! Loup, victime, crime, c’est certain que c’est l’histoire d’un prédateur, d’un violeur!»

Premier degré élémentaire, compréhension de texte déficiente, ceux qui se spécialisent dans les phrases de trois mots sont incapables de comprendre des figures de style pourtant simples. On apprend ça en secondaire 4.

Une chanson grossophobe?

Et Queen, dans tout ça? Fat Bottomed Girls demeure un des moments forts des concerts de Queen (avec Adam Lambert) et de The Queen Extravaganza, l’hommage officiel produit par le groupe.

Les femmes, rondes et moins rondes se déhanchent sans complexe et en joie pendant cet hymne au charme des popotins dodus, moi la première.

Fat Bottomed Girl, n’a rien de dégradant ou de grossophobe. Ceux qui l’interprètent ainsi trahissent leurs propres préjugés et leur crainte maladive de devoir affronter les reproches d’une ou deux âmes sensibles.

Ceux qui ont réédité Greatest Hits 1 pour l’appareil Yoto pour jeune public poussent le délire woke jusqu’à la censure et ça, c’est beaucoup plus grave que de risquer de choquer une paire de fesses généreuses.