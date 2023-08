Un faux joueur de soccer professionnel réussit à frauder 30 000$

Immigrant illégal au Canada, faux joueur de soccer professionnel et manipulateur hors pair: Idrissa Dacosta a reconnu mardi avoir fraudé une compagnie immobilière et volé deux véhicules à des gens qui lui ont fait confiance.

L’homme de 29 ans s’en tire d’ailleurs bien pour avoir frustré ces gens d’environ 30 000$.

Le juge Sébastien Proulx s’est rangé, un peu à regret, à la suggestion commune de 160 jours d’emprisonnement proposée par Me Benoit Labrecque en défense et la Couronne, dans cette affaire peu commune.

«Les parties m’ont fait une suggestion à la limite de la raisonnabilité», a souligné le magistrat, en condamnant le fraudeur à sa peine à laquelle il ne reste que quatre jours de détention en raison du temps purgé depuis son arrestation.

Faux joueur de soccer professionnel

Le nom d’Idrissa Dacosta ne dit probablement rien à plusieurs, mais les amateurs de soccer et plus particulièrement du CF Montréal connaîtront peut-être l’autre nom utilisé à l’occasion par l’homme, soit Formose Sy Dacosta.

Des rumeurs au sujet de ce «joueur» avaient circulé sur le web il y a quelques années. Ces dires liaient un «jeune international Sénégalais» au club montréalais, avant d’être rapidement contredits par les recherches d’internautes au flair aiguisé.

Or, ces rumeurs ont permis de cimenter la fraude mise en place à Québec par Dacosta. Ce dernier, qui joue bel et bien au soccer, mais pas au niveau qu'il laissait entendre, a offert ses services à une formation semi-professionnelle de Beauport et a contacté une firme immobilière pour louer un appartement. Il disait vouloir s’installer au Québec après avoir notamment évolué en Italie, présentant même un faux contrat indiquant «qu’il gagnait plusieurs centaines de milliers d’euros».

«Pour l’entreprise, monsieur était donc une vraie personne et son histoire était crédible», a exposé la procureure de la Couronne, Me Catherine Bernard.

Dacosta signe un bail et occupe l’appartement, mais ne paiera jamais le loyer. En fait, le seul paiement reçu par l’entreprise Gestipro sur les 14 000$ dus a été versé par un entraîneur du club de Québec, qui souhaitait aider Dacosta à intégrer sa formation.

Amateur de Volvo

Quant aux deux vols de voitures, le même modus operandi était mis en place par Dacosta. Chaque fois, il s’est lié d’amitié avec une femme, avant de la convaincre de l’aider pour la prise de possession d’une voiture, des VUS de marque Volvo dans les deux cas.

Dans le premier dossier, la femme s’est rendue dans un concessionnaire avec l’homme et a accepté de mettre une voiture à son nom, pour Dacosta, ce dernier devant payer les frais reliés.

La deuxième femme était quant à elle déjà propriétaire du véhicule. Elle a permis à Dacosta d’utiliser la voiture, toujours en échange du paiement des frais.

Dans les deux cas, le fraudeur n’a jamais rempli ses obligations, la deuxième victime retrouvant même son véhicule accidenté dans un garage de Québec.

«On parle d’une planification, d’une sophistication. On va enrôler les victimes dans un projet. C’est un manipulateur», a laissé tomber le juge Proulx, lors de l’audience de mardi.

Faux papiers

Idrissa Dacosta a été arrêté le 11 mai 2023 au volant de l’un de ces véhicules, sans plaque d’immatriculation.

Il s’est alors présenté sous une autre identité. Les policiers l’ont toutefois informé que le nom de l’homme sur le permis de conduire qu’il leur a remis était sous le coup de deux mandats d’arrestation. Dacosta a alors changé d’avis et s’est identifié sous le nom d’Andy. Il s’est mérité une accusation de supposition de personne et de fausse identité pour cette combine maladroite.

En fouillant le véhicule, les policiers ont également retrouvé un passeport canadien appartenant à un autre individu, ce qui a ajouté un septième chef d’accusation. La Couronne croit que c’est ce passeport qui a permis à Dacosta d’entrer illégalement au Canada.

L'Agence des services frontaliers du Canada est d’ailleurs saisie du dossier, et une mesure de renvoi devrait s’activer contre le ressortissant français de 29 ans après sa sortie de prison.