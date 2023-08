«La lutte continue»: manifestation à New York de professionnels du cinéma et de la télé

Des centaines de professionnels de l'industrie américaine du cinéma et de la télévision ont manifesté mardi à New York, dans l'unité syndicale au pied des géants Amazon et HBO, pour exiger de meilleures conditions de travail et la sécurité de l'emploi, face à la menace de l'intelligence artificielle.

Cette manifestation -- il y en a quasiment tous les jours à Manhattan -- était exceptionnelle, car organisée pour la «journée nationale de solidarité syndicale» à l'appel de toutes les organisations professionnelles du petit et grand écran.

Un double mouvement de grève paralyse Hollywood, depuis mai pour les scénaristes rejoints en juillet par les actrices et acteurs.

«Comme vous pouvez le voir, c'est massif! Le mouvement n'a fait que croître (...) avec une solidarité, une détermination et une unité syndicales que l'on n'avait jamais vues», s'est félicité auprès de l'AFP Ezra Knight, président de la branche new-yorkaise du puissant syndicat des acteurs et actrices SAG-AFTRA.

La manifestation était animée par des slogans, banderoles et klaxons de soutien d'automobilistes.

«J'ai peur, mais je me sens bien ici. On se bat pour quelque chose, faire partie d'un grand groupe et sentir qu'on est tous dans le même bateau ont quelque chose de rassurant», a confié à l'AFP Laura Houha, une actrice de 34 ans du même syndicat.

Les deux grèves à Hollywood -- du jamais vu depuis 1960 -- ont stoppé toutes les productions cinématographiques et télévisuelles américaines, à l'exception de la télé-réalité et de jeux. La cérémonie des Emmy Awards, les «Oscars» de la télévision, a été reportée du 18 septembre au 15 janvier 2024.

SAG-AFTRA, qui représente 160.000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels de la télé et du cinéma, interdit à tous ses membres de tourner, mais aussi de promouvoir leurs productions, en personne ou sur les réseaux sociaux.

Le syndicat réclame de meilleures rémunérations, une protection des emplois et un encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle, une «menace» selon M. Knight.

Et le dialogue entre le syndicat des scénaristes WGA et les patrons de studios et plateformes de streaming -- comme Prime, HBO, Amazon et Warner Bros. Discovery -- a été quasiment inexistant.

Une lueur d'espoir pointe cependant ces derniers jours, depuis que des syndicats se sont assis avec l'AMPTP, l'organisation des producteurs, regroupant notamment Disney et Netflix.

Un «bon signe» pour M. Knight.

La manifestation d'«aujourd'hui montre que le mouvement social a été toujours été actif en Amérique, mais toujours menacé par la quête de profits des capitalistes et des entreprises. Mais (...) nous sommes toujours là, la lutte continue», a assuré le syndicaliste.