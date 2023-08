Le prix Gémeaux du public Fonds Cogeco: quels sont vos coups de cœur?

Les fervents de notre télé peuvent faire connaître leurs trois productions chouchous en vue de la remise du prix Gémeaux du public Fonds Cogeco. Ils ont, disons-le, l’embarras du choix, tant les productions de qualité ont foisonné au cours de la dernière année, de Mégantic à Avant le crash, en passant par La Voix, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé ou encore Virage – double faute.

Le vote est accessible en ligne jusqu’au 5 septembre.

Par la suite, les 20 émissions les plus plébiscitées seront finalistes pour un second vote qui se tiendra du 7 au 17 septembre. L’émission gagnante sera dévoilée en direct lors du Gala des 38es prix Gémeaux, le 17 septembre prochain, sur ICI Télé. C’est Pierre-Yves Lord qui pilote la remise de statuettes cette année.

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

«Le prix Gémeaux du public Fonds Cogeco, c'est le prix qui permet aux auditeurs de s’exprimer et de récompenser les productions qui les ont captivés. Avec toute la qualité et la richesse de notre télévision, cette course sera encore cette année des plus excitantes!» a indiqué la présidente du conseil d’administration de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec, Caroline Gaudette.