Maison démolie dans le Vieux-Québec: la Ville demande des travaux rapides pour libérer la voie publique

Alors que les plaintes des citoyens s’accumulent, la Ville de Québec incite le propriétaire de la maison démolie dans le Vieux-Québec à réaliser rapidement les travaux qui permettront de dégager la voie publique, mais aucun échéancier n’est avancé.

Depuis le 7 juin, des clôtures bloquent entièrement l’avenue Sainte-Geneviève devant le site, dans le quartier historique, en raison des dangers de chutes de pierres en provenance d’un mur instable, à la suite de la démolition d’urgence en mai. Elles sont toujours en place et y demeureront tant et aussi longtemps que les travaux de solidification des structures ne seront pas effectués, a confirmé le porte-parole de la Ville Jean-Pascal Lavoie.

Pas d'échéancier

Cependant, la Ville n’a pas encore reçu d’échéancier de la part du propriétaire de l’immeuble, Jean-François Barré, et ce dernier n’a pas répondu aux demandes du Journal, au moment d'écrire ces lignes.

La Ville de Québec souligne qu’«un suivi a été fait auprès du propriétaire afin que les travaux puissent être réalisés dans les plus brefs délais et que l’on puisse libérer la voie publique».

Le propriétaire a obtenu le 14 août son permis pour réaliser les travaux nécessaires. Il s’agit de l’étaiement des constructions résiduelles comme le mur de fondation arrière, le mur de soutènement arrière et le mur latéral ouest, détaille la Ville, en plus de la réfection et la consolidation du mur mitoyen du 41, avenue Sainte-Geneviève.

Plaintes

Pendant ce temps, des plaintes de citoyens sont signalées à la Municipalité. «Le Centre de relation avec les citoyens a reçu 13 demandes ou commentaires en lien avec le 45, avenue Sainte-Geneviève, depuis le 19 mai. Les demandes concernaient principalement des problèmes liés à la circulation et une d’elles concernait la présence de rats», a indiqué M. Lavoie.

En pleine période touristique, le Comité des citoyens du Vieux-Québec dénonce les détours et les entraves que cela crée pour les résidents et les visiteurs.

La Ville précise que le périmètre clôturé «vise à sécuriser et protéger les usagers, résidents et piétons du secteur dans l’intervalle des travaux à finaliser».

Archéologie

Le propriétaire devra aussi tenir compte, dans ses travaux futurs, de l’avis de la Commission d’urbanisme, qui agit au nom du ministre de la Culture, et qui a soulevé que le site présente un potentiel archéologique important et que tout chantier qui s’y déroulera devra faire l’objet d’une nouvelle demande de permis, sans compter qu’une surveillance archéologique sera requise.