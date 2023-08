Météo au Québec: du beau temps avec un soleil généreux pour mardi

Pour la journée de mardi, les Québécois auront droit à du beau temps estival avec un soleil généreux à travers la majeure partie de la province, même s’il fera un peu frais par endroits.

Dans l’ouest et le sud du Québec, le temps sera donc généralement ensoleillé avec des températures plus fraîches, mais confortables, selon Environnement Canada.

À Montréal et ses environs, on pourrait s’attendre à un petit effet humidex en après-midi, en dépit de quelques nuages épars qui feront leur apparition, selon l’agence fédérale.

Le soleil sera également présent dans les secteurs du centre de la province, notamment en Estrie, en Beauce et à Québec, mais il sera bousculé par quelques nuages passagers.

Le mercure sera à la baisse dans ces régions et les secteurs un peu plus au nord, dont le Saguenay, où les températures oscilleront entre 19 et 21 degrés.

Un même scénario est attendu dans l’est du Québec, selon Environnement Canada qui prévoit une alternance de soleil et de nuages sous des températures plus fraîches.

Pour mercredi, l’agence fédérale anticipe un topo similaire d’alternance de soleil et de nuages avec toutefois plus d’ennuagement et même de possibles averses dans l’ouest de la province.