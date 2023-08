Pascal Rhéaume quitte les Lions

Le Québécois Pascal Rhéaume ne dirigera finalement pas les Lions de Trois-Rivières, car il a quitté l’organisation afin de passer la prochaine saison dans la Ligue américaine (LAH), de sorte que Ron Choules assumera les fonctions d’entraîneur-chef et de directeur général.

Rhéaume avait été nommé en lieu et place de Marc-André Bergeron le 22 juin après la démission de celui-ci. Or, il semble que l’homme de 50 ans ait des projets plus intéressants à ses yeux. Dans un communiqué, les Lions ont précisé qu’il renonce à ses responsabilités, puisqu’il a obtenu une «promotion qui lui permettra d’évoluer au sein d’une équipe de la LAH».

«Lorsqu’une équipe de la LAH vient chercher un membre de notre organisation, c’est signe que nous avions bien effectué notre travail en le recrutant, a estimé Dean MacDonald, président de Deacon Sports and Entertainment, sans toutefois identifier la formation qui embauchera Rhéaume. Ces changements marquent un tournant décisif pour l'équipe et témoignent de notre engagement envers la croissance et l'excellence tant sur la glace qu’en coulisses. Nous félicitons Pascal pour ce nouveau chapitre et lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure.»

Par ailleurs, Mathieu Brodeur a décroché le poste d’instructeur adjoint après avoir pris sa retraite de hockeyeur le printemps dernier. Alex Cousineau agira pour sa part comme assistant au DG. Les Lions ont vécu de nombreux bouleversements dans les récents mois. Notamment, Éric Bélanger a entamé la campagne 2022-2023 aux commandes derrière le banc, mais a quitté en cours d’année et Bergeron a pris le relais.