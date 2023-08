Pour L’Arche Capitale-Nationale

Photo fournie par PG

Le 11e Tournoi de golf annuel « Les Grands Gagnants », au profit de L’Arche de la Capitale-Nationale, tenu le 16 août dernier dans les allées du Club de golf de Lotbinière, à Saint-Gilles, a permis de remettre 25 000 $ à l’organisme intégré dans la Basse-Ville de Québec, dans le quartier Saint-Sauveur. L’Arche de la Capitale-Nationale a été fondée en 1976 et compte aujourd’hui quatre foyers résidentiels et un centre de jour (rue Saint-Sauveur) qui accueille en tout 20 personnes ayant une déficience intellectuelle. Permettez-moi de saluer Pierre Anctil, président sortant du CA et fondateur du tournoi de L’Arche, François Michaud, retraité de Desjardins, et Stéphane Breton, avec qui j’ai eu le plaisir de jouer la ronde de golf. Sur la photo, à gauche, le nouveau président du CA de L’Arche Capitale-Nationale, François Lantier, en compagnie de Stéphane Breton, directeur général Caisse Desjardins de Québec et président d’honneur du tournoi 2023.

Le grand retour

Photos fournies par SummerFest

Le « Summerfest Shannon », événement qui remplace le Festibière, se tiendra le samedi 26 août, de 11 h à 22 h, au Parc municipal de Shannon, situé au 73, chemin de Gosford. Une journée gourmande et enlevante qui proposera un feu roulant d’activités, d’animations et de spectacles, dont celui du Cirque Kikasse (photo principale). Pour combler les appétits, camions de rue et kiosques alimentaires prépareront leurs spécialités. L’entrée sur le site sera gratuite, les stationnements municipaux aussi. L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Les spectacles seront présentés sous le chapiteau extérieur. Les chiens ne seront pas admis sur le site.

Certifiée B Corp

Photo fournie par Omy Laboratoires

Omy Laboratoires, une entreprise de Québec écoresponsable spécialisée dans les soins de la peau personnalisés, vient d’obtenir sa certification en tant que B Corporation (B Corp), certification qui renforce son engagement à avoir un impact social et environnemental positif tout en proposant des soins de haute performance adaptés à chaque type de peau. Pour obtenir la certification B Corporation, Omy Laboratoires a procédé à une évaluation de son modèle d’affaires et de ses activités ainsi que de leurs impacts sur ses clients, ses employés, la communauté et l’environnement. Omy Laboratoires est donc aujourd’hui l’une des 400 entreprises canadiennes et 4000 entreprises au monde à obtenir cette certification qui reconnaît l’engagement éthique et environnemental de l’entreprise.

Ode à la tradition italienne

Photos fournies par Lore et Legends

Après une année entière de dévouement et d’artisanat, la Distillerie Lore & Legends, du boulevard Guillaume-Couture de Lévis, vient de dévoiler le fruit de son travail acharné avec un tout nouveau produit : le Limoncello (photo), une liqueur haut de gamme qui éveille les papilles et transporte directement sous le soleil de l’Italie ! Avec ce premier lot offert en SAQ partout au Québec et à la Distillerie au coût de 35,75 $, ce sont 6400 citrons qui ont été zestés à la main (photo) pendant quatre jours par Martin Vaillancourt, copropriétaire de la Distillerie, aussi à la tête du pub et de la microbrasserie Le Corsaire ainsi que du speakeasy Justine, et son associé Virgil Demers, copropriétaire de Lore & Legends. Le Limoncello Lore & Legends ne contient pas de colorants artificiels ni d’arômes ajoutés, il s’agit plutôt du résultat de vrais fruits biologiques et d’une macération soignée.

Anniversaires

Photo d’archives

Claire Pimparé (photo), comédienne (Passe-Carreau), actrice, animatrice et ex-porte-parole de la Fondation Le Petit Blanchon, 71 ans... Jeff Stinco, guitariste du groupe québécois Simple Plan, 45 ans... Howie Dorough, membre des Backstreet Boys, 50 ans... Mats Wilander, ex-joueur de tennis suédois professionnel, 59 ans... Tori Amos, chanteuse américaine, 60 ans... Carl Yastrzemski, joueur de baseball américain (1961-83 Red Sox), 84 ans.

Disparus

Photo fournie par UNC

Le 22 août 2022 : Kay Dalton (photo), 90 ans, entraîneur de football américain (Chiefs de Kansas City, Broncos de Denver et coordonnateur défensif des Alouettes de Montréal pour la saison 1966-1967)... 2021 : Rodrigue (Rod) Gilbert, 80 ans, Montréalais et ancienne vedette des Rangers de New York (pendant 18 saisons de 1960-1978)... 2020 : Jean-Marie Brochu, 94 ans, fondateur et principal pilier de l’organisme Le Noël du Bonheur... 2018 : Ed King, 68 ans, ancien guitariste du groupe Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama... 2016 : Alexander Polli, 31 ans, Italien d’origine norvégienne, pionnier du vol en combinaison ailée (wingsuit)... 2014 : Damien Rousseau, 65 ans, communicateur et artisan bien connu des médias de Québec... 2011 : Jack Layton, 61 ans, chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada... 2011 : Nickolas Ashford, 69 ans, du célèbre duo Ashford et Simpson... 2010 : Michel Montignac, 66 ans, auteur français de livres sur la nutrition... 2009 : Armand Dussault, 94 ans, président fondateur de Du-So pièces d’autos... 1994 : Gilles Groulx, 63 ans, réalisateur et scénariste.