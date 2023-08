Seuils d’immigration: la Chambre de commerce veut 60 000 immigrants par an

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) estime avoir besoin de 60 000 immigrants par année pour pouvoir répondre aux besoins des Québécois et combler la pénurie de main-d’œuvre.

«Notre société au complet doit conjuguer avec une hausse soutenue du nombre de postes vacants dans tous les domaines, de la santé à l'éducation en passant par les secteurs de pointe. L'accueil d'immigrants sélectionnés en fonction des besoins de notre économie fait partie de la solution», a déclaré mardi Michel Leblanc, président et chef de la direction de la CCMM, par communiqué.

Il rappelle que depuis 2016, la CCMM recommande au gouvernement du Québec de rehausser les seuils d'immigration annuelle pour atteindre 60 000 admissions en 2027.

«Nous pouvons tirer une leçon du rattrapage effectué à la suite de la pandémie: nous savons que nous pouvons accueillir et intégrer 60 000 nouveaux immigrants par année. Il nous faut adopter une approche globale, qui cible des immigrants susceptibles de bien s'intégrer à la société québécoise dans la métropole et dans les régions et qui s'aligne avec une stratégie pour pallier la pénurie de logements», a-t-il ajouté.

Pour M. Leblanc, la question du rehaussement des seuils doit aussi prendre en compte l'évolution du poids démographique du Québec dans le Canada. «Cette part décroît chaque année depuis 1966, et cette chute pourrait s'accélérer avec les nouvelles cibles d'immigration d'Ottawa», a-t-il précisé, suggérant que le seuil de 60 000 «doit être perçu comme un minimum amené à croître dans le futur».

La CCMM recommande également au gouvernement d’optimiser l'offre de services en francisation destinée aux nouveaux arrivants, et de renforcer la collaboration avec le gouvernement fédéral pour faciliter la transition du statut temporaire au statut permanent des travailleurs étrangers temporaires.

Aussi, la Chambre de commerce estime que les délais d'attente des demandes de résidence permanente devraient être réduits pour être concurrentiels par rapport aux programmes d'immigration hors Québec.