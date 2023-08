Sur la touche en raison d'un transfert: un retour très attendu après une attente de près de deux ans

Si tous les joueurs piaffent d’impatience que la saison du RSEQ débute, le joueur de ligne offensive du Rouge et Or de l’Université Laval Nicolas Genest a une raison de plus d’être excité.

À l’écart du jeu depuis le 17 octobre 2021 en raison d’une blessure et d’un transfert, Genest disputera finalement un premier match vendredi alors que le Rouge et Or débutera sa saison à Sherbrooke après une attente de près de deux ans.

«Ça fait longtemps que j’attends ce moment, a lancé le centre du Rouge et Or qui a porté les couleurs du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke en 2021. Je compte les dodos. Je me suis blessé à une épaule à Laval lors de mon dernier match avec le Vert & Or et j’ai dû m’asseoir un an comme le prévoit le règlement dans le cas d’un transfert. C’est plate de ne pas jouer pendant un an, mais il me reste quatre saisons.»

À sa sortie des rangs collégiaux, Genest hésitait entre le Rouge et Or et le Vert & Or avant de trancher pour la troupe de Mathieu Lecompte.

«C’était deux excellents choix et j’avais opté pour Sherbrooke en raison de l’université et de mon choix académique, a-t-il expliqué. Un an plus tard, mes priorités avaient changé. Je voulais me rapprocher de ma famille et le football a pris plus de place. Laval m’avait toujours trotté dans la tête. Quant à mon retour à Sherbrooke, c'est évidemment l'équipe que je connais le mieux, mais il s'agit d'un match comme les autres.»

Un poste à combler

L’entrée en scène de Genest tombe à point pour le Rouge et Or dont les deux centres Nicolas Guay et Nicolas Thibodeau ont complété leur parcours universitaire. Utilisé comme garde pendant ses années collégiales avec le CNDF, le natif de Mont St-Hilaire découvre une nouvelle position.

«Même si je n’ai pas joué en 2022, je me suis entraîné comme centre en prévision du changement à venir. Les deux Nicolas m’ont beaucoup aidé l’an dernier en me partageant leur expérience. Je leur parle encore quand j’ai des questions. Ce sont deux positions différentes et je suis en processus d’apprentissage, mais ça se passe bien.»

Genest et Étienne Cloutier luttent pour le poste de partant. En relève à Guay et Thibodeau qui étaient sur la touche, Cloutier avait très bien fait l’an dernier lors du match à Sherbrooke.

Utilisé comme bloqueur avec les Titans de Limoilou, Cloutier évolue maintenant comme centre à la même position que son père Jacques qui a porté les couleurs du Rouge et Or de 1995 à 1999. Il porte aussi le numéro 65 comme le paternel.

Le poste de garde à droite est aussi disponible. Partant à quelques reprises l’an dernier, Alexandre Masri-Fliss est dans la course tout comme la recrue Simon Roy. Champion du Bol d’Or avec les Titans de Limoilou, Roy a été qualifié par son entraîneur-chef Dave Parent de meilleur garde dans l’histoire du programme et du joueur de ligne offensive le plus constant.

Malgré le départ de deux gars de 5e année, Glen Constantin est confiant que la ligne offensive sera à la hauteur. «La ligne offensive collebien et il nous reste à déterminer notre profondeur. Nous serons en mesure de contrôler le ballon. Nous serons en mesure de courir le ballon aussi bien que l’an dernier sinon mieux.»