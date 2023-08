Un contrat pour de l’expertise en expropriations

La Ville de Québec a récemment accordé, de gré à gré, un contrat de 34 200$ à la firme ERNST & YOUNG pour des « frais d’expertises pour expropriation de terrains » dans le cadre du mégaprojet de tramway.

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un document rendu public ces derniers jours dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) du gouvernement du Québec.

Ce contrat de services professionnels a été conclu le 27 juillet. Mardi en fin d’après-midi, nous attendions toutefois que la Ville spécifie le genre d’expertise fournie dans le cadre de de contrat.

Selon les derniers chiffres qui datent de l’an dernier, quelque 13 dossiers d’expropriation en lien avec le tramway ont été déposés devant la cour et deux d’entre eux se sont par la suite réglés de gré à gré.

Au total, le tramway nécessite 415 acquisitions immobilières qui se font essentiellement de gré à gré (sans expropriation) et qui concernant surtout des bandes de terrains et des servitudes (91% des cas).

Évaluateur de la sécurité

D’autre part, la Municipalité a publié, la semaine dernière, deux appels d’offre distincts consacrés au tramway.

Le premier concerne les services professionnels d’un évaluateur indépendant de la sécurité (ÉIS). « [Il] assurera le deuxième regard, indépendant, sur la sécurité du projet de tramway de Québec et devra fournir un avis objectif concernant le niveau de sécurité global du système de tramway », écrit-on.

D’après la Ville, « la mission de l’évaluateur indépendant de la sécurité est de fournir une évaluation tout au long du projet concernant la sécurité des composantes du système de tramway (infrastructures, matériel roulant, alimentation électrique, signalisation) et du système de tramway dans sa globalité ».

On précise également que « l’ÉIS devra vérifier que le système de tramway et toutes les parties concernées atteignent le niveau de sécurité requis pour les personnes transportées (voyageurs, conducteurs) et les citoyens vis-à-vis du fonctionnement du système de tramway ».

Deuxième appel d’offres

Le second appel d’offres, publié le 15 août, concerne les services professionnels d’un aviseur technique à l’Autorité publique, en matière de codes et normes, en ingénierie d’infrastructures et en système de transport (ATIIST).

Sa vaste mission sera notamment de « statuer sur les normes applicables pour le projet de tramway dans le cas des systèmes modaux et d’exploitation et de mobilité, et les infrastructures municipales et le transport », détaille-t-on.