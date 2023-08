Un projet immobilier à vocation médicale de 75 M$ verra le jour à Québec

Un nouveau complexe de 75 M$ à vocation médicale verra le jour sur le boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec. En plus d’accueillir le GMF de la clinique Pierre-Bertrand, l’offre de services sera bonifiée par l’arrivée d’une vingtaine de nouveaux médecins.

La clinique médicale Pierre-Bertrand, construite il y a une trentaine d’années, emménagera dans de nouveaux locaux répondant davantage aux besoins de la clientèle grandissante.

«Nous étions arrivés au maximum de notre capacité et nous avions besoin de se donner un nouvel élan pour attirer de nouveaux médecins et prendre en charge plus de patients», a mentionné le Dr Simon Plourde, directeur au GMF de la clinique Pierre-Bertrand.

Le nouveau complexe de six étages pourra accueillir des professionnels paramédicaux, ainsi que des cliniques spécialisées. Près de 70 000 pieds carrés seront dédiés au domaine de la santé, mais le projet comprend également 197 unités d’habitation.