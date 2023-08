24e édition du ComediHa! : 15 jours de rire en quatre moments marquants

Du retour en humour d’un vétéran après plusieurs années d’absence, à la découverte de talents humoristiques qui se cachaient sous nos yeux, voici quatre moments phares de la 24e édition du ComediHa! Fest-Québec.

Michel Charette rôti, Vincent-Guillaume Otis acclamé

Le Grand bien-cuit ComediHa! de Michel Charette a été réussi, pour plus d’une raison. Premièrement, Phil Roy et son sens de l’autodérision ne pouvaient être mieux désignés pour animer cette soirée. Ensuite, les blagues de gros, bien que présentes, étaient bien dosées et toujours de bon goût. Cependant, la cerise sur le sundae a sans contre dit été Vincent-Guillaume Otis. L’acteur de Bobine a surpris tout le monde avec sa fluidité et son aisance à pousser des gags de qualité, même s’il en était à une première expérience.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Retour modeste, mais efficace de Marc Dupré

Pour son retour dans le monde de l’humour, Marc Dupré ne s’est pas trop mouillé avec des blagues corsées. Le Gala qu’il a animé a, néanmoins, eu ses moments, avec d’hilarants numéros de Laurent Paquin et de Yannick de Martino, en plus des impressionnantes imitations de Véronique Claveau.

Une relève à surveiller

La nouvelle garde du monde de l’humour s’est démarquée pendant ces 15 jours de prestation. Parmi cette relève se trouve Christophe Dupéré. Celui qui participait à son premier Gala ComediHa!, qui était animé par Michel Courtemanche, a également réchauffé la foule en attendant le passage des Boys au balado La Poche Bleue, et qu’il soit devant un Grand Théâtre rempli ou devant une poignée de spectateurs, Dupéré s’approprie son public comme bon lui semble.

La Poche Bleue reçoit Les Boys

L’émission spéciale du balado La Poche Bleue, pour souligner les 25 ans d’existence de la franchise Les Boys, a été un moment précieux du ComediHa! 2023. Les discussions entre les deux animateurs, Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre, et les artisans de la mythique équipe de hockey, comme Paul Houde et Richard Goudreau, ont été aussi comiques qu’intéressantes, autant lorsqu’elles portaient sur le hockey que sur le cinéma.