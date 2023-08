Deux motocyclistes tués à Saint-Raymond: de nouvelles accusations contre la présumée chauffarde

La femme accusée d’avoir tué deux motocyclistes à Saint-Raymond il y a un mois a officiellement été inculpée mercredi de deux chefs de conduite avec un taux d’alcool supérieur à la limite permise causant la mort.

Ces deux nouveaux chefs d’accusation ont été déposés par la poursuivante, Me Valérie Bélizaire-Joseph, à la suite de la réception des analyses d’échantillons sanguins qui ont été prélevés sur l’accusée, Martine Linteau, après l’accident du 25 juillet.

La femme de 61 ans est accusée d’avoir causé la mort de Samuel Lacoursière, 38 ans, ainsi que de sa passagère, Audrey Michaud, 31 ans.

Tirée du Facebook de Samuel Lacoursière

Fournie par la famille d'Audrey Michaud

Les deux circulaient sur la route 365 en après-midi lorsque leur motocyclette a été violemment happée par le véhicule de Martine Linteau. L’homme est décédé sur le coup, tandis que le décès de Mme Michaud a été constaté à l’hôpital plus tard en journée.

Alcool

La violente collision s’est produite dans une courbe, à l’intérieur d’une zone de 70 km/h, près de la résidence de l’accusée.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Selon des témoins, la conductrice a affirmé elle-même sur place qu’elle avait consommé de l’alcool et présentait des signes d’intoxication. Son véhicule avait poursuivi sa course avant de s’immobiliser sur le terrain d’une résidence quelques mètres plus loin.

«Elle était complètement dans les vapes», avait confié Karl Roy, un témoin de la scène, au lendemain du drame.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Le rapport d’un reconstitutionniste, complété selon la couronne, permettra d’établir avec justesse les détails de l’impact.

Retour le 14 septembre

Martine Linteau demeurera détenue jusqu’à la tenue de son enquête sur remise en liberté, fixée au 14 septembre prochain.

Son avocate Me Julie Bégin a déjà informé le tribunal que deux personnes se porteront cautions de la présumée chauffarde, qui suggérera d’ailleurs entrer en thérapie.

L’accusée doit également témoigner lors de son enquête sur remise en liberté.