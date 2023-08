Angelina Jolie s’est fait tatouer les deux majeurs

Angelina Jolie a enrichi sa collection d'art corporel avec deux tatouages sur les majeurs.

• À lire aussi: Brad Pitt accusé de «pillage» à un domaine viticole qu'il possédait avec Angelina Jolie

Dans un message Instagram publié le 22 aout (23), le tatoueur new-yorkais Mr. K a révélé qu'il avait récemment encré la star des Eternels avec deux motifs sur l'intérieur de ses majeurs.

« Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai vraiment attrapé sa main et que je l'ai tatouée », a légendé l'artiste sur une photo, les détails des tatouages étant floutés. « Devinez ce qu'elle a sur la paume ? »

Bien que M. K n'ait pas révélé le motif du tatouage d'Angelina, les paparazzis ont mené l’enquête et trouvé que sa tenue sur la photo correspondait à celle qu'elle portait lors de sa sortie du 18 août à New York avec son fils Pax.

Angelina Jolie n’en est pas à son premier tatouage ! Et elle a son interprétation personnelle de l’importance du tatouage chez les acteurs.

« Je les adore. Ce sont des œuvres d'art corporelles. Je ne pense pas qu'il soit anormal que quelqu'un qui passe sa vie dans d'autres peaux veuille revendiquer la sienne en y marquant des choses qui comptent pour lui », a déclaré l'actrice à Post-Modern Ink à propos de ses autres tatouages, parmi lesquels on trouve le nom de son second mari, Billy Bob Thornton, qu'elle a ensuite recouvert des coordonnées des lieux où sont nés ses six enfants. Angelina Jolie s'est également fait tatouer les coordonnées du lieu de naissance de Brad Pitt sur le bras, mais a semblé l'enlever après leur divorce en 2016.