GERVAIS, Yves



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 août 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Yves Gervais, conjoint de madame Liliane Lessard-Parent. Il était le fils de feu Cécile Gendron et de feu Laurent Gervais. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité rue Wilbrod Robert. Monsieur laisse dans le deuil sa conjointe madame Liliane Lessard-Parent; ses soeurs et son frère : Andrée, Edith et Jean (Francine Landry); la fille de Liliane : Christine Parent (André Giroux); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jacques (Claudette Castonguay), Lorraine (Michel Martineau), Yvon (Lisette Gagnon), Lise (feu Gilles Fournier), Murielle (Fernand Ruellard), Gaétan (Monique Doyon) et Francine (Gaétan Denis); ses filleuls et filleule : Frédérick Gervais, Catherine Giroux et Alexandre Giroux ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu René Gervais.