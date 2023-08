BRIÈRE, Ghyslaine



Au Centre d'Accueil Saint-Joseph de Lévis, le 11 août 2023, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée madame Ghyslaine Brière, épouse de feu Rodolphe Stücker, fille de feu Léontine Bastien et de feu Zénon Brière. Elle était originaire de Saint-Jérôme (Laurentides) et elle demeurait à Lévis depuis quelques mois. Elle laisse dans le deuil ses filles Anne-Marie (Antoine Castellon) et Isabelle (François Lemieux), ses petits-enfants Christopher et William Male ainsi que Philippe et Anne-Sophie Lemieux, ses frères et sœurs Jacqueline (Paul Richer), Marcel (feu Claudette Dubé), André (Diane Touchette), feu Gisèle (feu Émile Morin), Gaëtan (Lise Forget), Réal (Line Gareau) et Guy (feu Danielle Richer), les membres de la famille Stücker demeurant en Suisse, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléancesde 10h à 13h au salon de lasuivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Jérôme. La famille désire remercier le Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tous les bons soins prodigués ainsi que leur soutien auprès de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec ou à la Fédération québécoise de l'Autisme.https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=allhttps://www.autisme.qc.ca/contribuez/