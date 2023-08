«Ce n’était pas normal»: une mère est stupéfaite de trouver 2,7 M$ dans son compte

Une mère a été stupéfaite de trouver 2,7 millions de dollars dans son compte de loterie alors qu’elle ignorait avoir remporté un énorme gain.

L’habitante du Michigan, qui est âgée de 36 ans, a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une erreur.

Mais lorsqu'elle a vérifié ses numéros, il y avait une correspondance.

Rachel Frye joue souvent à la loterie dans l'espoir de gagner, mais comme la plupart des gens, la chance n’avait encore jamais tourné en sa faveur, du moins dans ces proportions.

«Je joue assez souvent au Mega Millions en ligne. Lorsque je me suis réveillée le lendemain du tirage, j'ai consulté mon compte de loterie sur mon téléphone. Quand j'ai vu que j'avais un solde en attente de 2 millions de dollars, j’ai pensé que ce n’était pas normal», a-t-elle expliqué à Mirror.

«J'ai fermé mon application et j'ai vérifié mon courrier électronique. Quand j'ai vu le courriel de la loterie disant que j'avais gagné un prix et que je devais vérifier mon compte, j'ai su que c'était vrai! Je me suis retournée et j'ai commencé à secouer mon mari pour le réveiller, et je lui ai mis mon téléphone sous le nez en criant pour qu’il regarde», a-t-elle ajouté.

Le billet a été acheté en ligne sur le site de la loterie de l'État et Mme Frye a pu réclamer son prix le lendemain au siège de la loterie du Michigan.

Elle a l'intention d'utiliser l'argent pour rembourser ses prêts étudiants et créer des fonds pour l'université de ses jeunes enfants, ainsi que pour augmenter son épargne.

«Gagner ce prix est incroyable et apporte à ma famille un certain confort financier», a-t-elle dit.