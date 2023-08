«C'est réfléchi»: le cellulaire déjà interdit dans cette polyvalente du Lac-Saint-Jean

La polyvalente de Normandin, au Lac-Saint-Jean, n'a pas attendu l'intervention du ministre de l’Éducation Bernard Drainville pour interdire le cellulaire en classe.

«C'est un cadeau, de permettre aux élèves de déconnecter», a déclaré le directeur de la polyvalente, Francis Côté, en conférence de presse, la semaine dernière.

Le directeur en est convaincu. Interdire le cellulaire en classe doit être considéré comme un cadeau, non pas pour les enseignants, mais bien pour les élèves.

«Si ton cellulaire vibre et que tu regardes la notification pendant un cours de mathématiques, tu perds 30 secondes, une minute, et quand tu reviens vers l'explication du professeur, tu as perdu le fil», a-t-il dit.

M. Côté a précisé que l'appareil ne constituait pas un problème majeur dans l'établissement, même si l’idée de l'interdiction avait été soulevée l'an dernier.

Il s'attend à une certaine résistance au départ, mais il prend le pari qu'une fois bien expliquée, cette décision sera accepté par l'ensemble.

«Ce n'est pas une décision qu'on prend pour essayer ou pour un an seulement. C'est réfléchi», a insisté le directeur.

M.Côté, qui est aussi directeur de l'Association des directeurs d'école du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Estuaire, déplore toutefois l’ingérence de Bernard Drainville.

«C'est encore une fois notre ministre qui se mêle d'un dossier qui relève directement des écoles», a-t-il déploré.

Dans la plupart des établissements, un élève surpris pendant une utilisation inappropriée en classe voyait son cellulaire être confisqué temporairement.

Les centres de services scolaires attendent la directive du ministre avant de se prononcer.

«Ça ne devrait être un changement important, selon la porte-parole du Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay, Louise Noël. On espère que les parents vont nous aider en discutant de la situation avec leur jeune.»

Un sondage mené ce printemps par la Fédération des syndicats de l'enseignement révélait que 92 % des membres étaient en faveur d'une interdiction formelle en classe.

De son côté, Marie-Hélène Maltais, qui enseigne au secondaire à Chicoutimi, croit que le cellulaire pourrait être permis, dans un cadre pédagogique.

«Il faut que ce soit encadré et limité, a-t-elle nuancé. Une interdiction totale, ça me semble radical!»