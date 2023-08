Connor Bedard est en train de fourbir ses armes

Au fil des journées, le jeune Connor Bedard prend ses aises et c’est de bon augure pour les Blackhawks de Chicago qui se frottent déjà les mains à l’idée de voir leur nouveau joueur obtenir du succès rapidement.

Le premier choix du plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey suscite beaucoup d’attention de la part des journalistes et du reste du circuit Bettman. Toutefois, il y a également les amateurs qui trépignent d’impatience de le voir à l’œuvre. En dépit des regards dirigés vers lui, il ne semble pas accablé par la pression. Le but principal est de faire sa place au sein de la formation.

«Je suis concentré sur le hockey et je tente de m’améliorer dans l’objectif de gagner des matchs, mais la partie la plus intéressante est le groupe de partisans. Je regarde vers l’avant avec tout ce soutien et ce que nous avons vécu cette année. Espérons que je jouerai. Ce serait formidable», a-t-il affirmé au site officiel des Hawks.

Comme il l’a rappelé, il est inutile de se laisser distraire. Avec le camp des recrues et celui de l’équipe-mère qui approchent, il est crucial pour Bedard de maintenir le cap dans sa préparation.

«Je m’attarde à ce que je peux contrôler et ce qui est important dans ma vie. Actuellement, c’est de maîtriser tout ce que je suis en mesure de faire et d’identifier ce que je trouve prioritaire», a-t-il mentionné.

Apprentissage

À 18 ans, celui ayant fait la pluie et le beau temps chez les Pats de Regina, dans la Ligue junior de l’Ouest, aura des leçons à recevoir malgré tout son talent de surdoué. À ce propos, l’entraîneur-chef Luke Richardson entend jouer son rôle de manière soutenue pour aider l’attaquant à relever les défis futurs. Pour ce faire, affronter des vétérans au camp ne devrait pas nuire.

«Je pense que ça le forcera à devenir encore meilleur, a prédit l’ancien instructeur adjoint du Canadien de Montréal. Je ne suis donc pas inquiet quant à ce qu’il aura à surmonter, mais il y aura certes des ajustements à effectuer.»