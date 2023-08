Crise du logement: Trudeau dit en faire sa priorité

OTTAWA - Justin Trudeau a bouclé mercredi trois jours de réunion avec son cabinet à Halifax en déclarant que régler la crise du logement est la priorité numéro un de son gouvernement, mais il n’avait aucune solution concrète à proposer.

Quelques semaines après avoir dit que le logement n’était «pas principalement une responsabilité du gouvernement fédéral», le premier ministre a déclaré mercredi que la «première priorité» de son équipe est «l’augmentation du coût du logement».

Au cours des derniers jours, ses ministres ont écouté des experts du milieu qui leur ont rappelé qu’il nous faut construire de toute urgence 5,8 millions d’habitations au pays, dont deux millions doivent être réservées à la location, a indiqué Mike Moffatt, du Smart Prosperity Institute.

D’ici que ces logements soient construits, des aides monétaires d’urgence sont nécessaires pour empêcher que davantage de gens soient jetés à la rue dans les prochaines mois, a prévenu Tim Richter, de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance. Son organisation évalue que 263 000 personnes perdront leur toit cette année si rien n’est fait pour les aider dès maintenant.

Photo Guillaume St-Pierre

Un sommet pour gagner du temps

Mais Justin Trudeau ne s’est engagé à rien de tout cela, annonçant plutôt un sommet national sur la crise du logement qui réunira experts et acteurs du milieu. Un autre «moyen de gagner du temps», craint le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

« Le gouvernement Trudeau semble oublier qu'il a mis sur pied une Stratégie nationale sur le logement qu'il présente lui-même comme un plan de plus de 82 milliards $ en dix ans, mais qui rate complètement la cible », a dénoncé la porte-parole de l’organisme, Véronique Laflamme.

Pendant ce temps, «un paiement hypothécaire mensuel moyen au Canada est maintenant de 3500$, a dénoncé le chef conservateur Pierre Poilievre. Ça veut dire une augmentation de 150% depuis l’arrivée au pouvoir de Justin Trudeau».

Poilièvre met la pression

Depuis Ottawa, où il avait troqué ses t-shirts et jeans de l’été pour son classique costume cravate, M.Poilievre a critiqué qu’après trois jours de retraite le gouvernement n’ait «aucun échéancier, aucun plan pour renverser la crise Trudeau du logement».

«Le marché immobilier de Justin Trudeau est une prison, et pour certains c’est pire parce qu’au moins les prisons ont des murs», a-t-il lancé en référence à la multiplication des villages de tentes partout au pays.

Joël Lemay / Agence QMI

Le chef conservateur demande que le gouvernement rappelle tous les députés à la Chambre des communes immédiatement pour s'attaquer à cette crise.

Il appelle à équilibrer le budget fédéral pour réduire l’inflation et les taux d’intérêt, à mettre la hache dans la bureaucratie pour accélérer la construction, à vendre les terrains et les édifices vides que possède le fédéral pour y construire des logements et à couper les taxes et les impôts dans le secteur de la construction.

Pierre Poilievre travaille depuis des mois à faire porter l’ensemble du blâme au gouvernement libéral pour cette crise. Toutefois, a souligné Mike Moffatt, voilà 30 ans que les gouvernements successifs, qu’ils soient rouges ou bleus, se sont désengagés massivement du secteur de l’habitation et, «avec le temps, les besoins se sont accumulés».

Trudeau garde le cap sur l'immigration

Justin Trudeau reste évasif sur l’idée de son ministre du Logement de limiter le nombre d’étudiants internationaux pour donner un répit au parc locatif et refuse de revoir les cibles globales d’immigration.

Soulignant que la croissance économique «passe par l’immigration», le premier ministre a déclaré que «la réponse ce n’est pas d’être moins ambitieux, c’est d’être là avec les bons outils, les bonnes réponses en travaillant à l’échelle du pays de façon collaborative avec tous les différents paliers de gouvernement pour résoudre ces questions-là».

Malgré une «économie qui fonctionne très bien» et «énormément d’emploi», «il nous manque du monde pour faire ce travail, il nous manque des endroits pour bien loger de façon sécure ces gens-là», a-t-il poursuivi.

Ces déclarations ont fait réagir le porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Immigration, Alexis Brunelle-Duceppe qui a souligné que « du propre aveu de Justin Trudeau, il n'y a pas d'endroit où loger les 500 000 immigrants que les libéraux souhaitent accueillir».

«Les seuils d'immigration du fédéral ne tiennent pas compte de la capacité d'accueil du Québec et des provinces, que ce soit en termes de logement, mais aussi de soins de santé, de services de garde et de francisation», a-t-il poursuivi.

Photo Elisa Cloutier

Touchez pas aux étudiants internationaux

Le Bloc s’oppose cependant à l’éventualité de limiter le nombre d’étudiants internationaux, comme l’a évoqué le ministre du Logement Sean Fraser plus tôt cette semaine.

«Il est hors de question de limiter le nombre d'étudiants étrangers, dont le quart viennent s'installer en région et contribuent à leur vitalité économique et sociale, a dit M.Brunelle-Duceppe. L’éducation est la compétence exclusive du Québec. Ce n'est pas à Ottawa à venir imposer sa vision et de surcroît, s'attaquer à nos universités, nos cégeps et nos régions.»

Du côté de Québec, la ministre de l’Habitation France-Hélène Duranceau admet que la présence d’étudiants étrangers met de la pression sur la disponibilité des logements dans la province.

Mais le premier ministre François Legault et les ministres de l’Immigration et de l’Enseignement supérieur ont martelé que l’accueil d’étudiants étrangers francophones était l’une des priorités du gouvernement de la CAQ et que le nombre d’admissions est une compétence exclusive au Québec.

- Avec Nicolas Lachance