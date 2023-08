Depuis 20 ans maintenant

Le Tournoi de golf Simon Gagné, au profit de Leucan, a célébré son 20e anniversaire le 17 août, au Golf de la Faune, avec 148 golfeurs et golfeuses réunis et unis en soutien pour les enfants atteints de cancer et leurs familles. Grâce à la participation des joueurs et à la générosité de nombreux partenaires et collaborateurs, une somme de 80 000 $ a été remise à Leucan. Depuis le début de l’association Gagné-Leucan, il y a 20 ans, le Tournoi a permis d’amasser 1 340 550 $ pour Leucan, et Simon souhaite s’impliquer encore longtemps. Grâce à la recherche, le taux de survie au cancer chez les enfants est passé de 15 % à plus de 82 % en 20 ans. Sur la photo, de gauche à droite : Simon Gagné, ex-hockeyeur de la LNH et actuel directeur général des Remparts de Québec ; son frère, Jean-François Gagné, de Couvre-Planchers Gagné de Québec ; Laurie-Anne Giguère, chargée de projet Leucan, et Émilie Têtu, chargée de projet principale Leucan.

Golf Cité Joie

130 golfeurs et golfeuses s’étaient donné rendez-vous le 17 août, sur les allées du Club de golf Le Montmorency, afin de participer au tournoi de golf annuel au profit de la Fondation Cité Joie de Lac-Beauport. Placé sous la coprésidence d’honneur de Pierre Tremblay, président du Groupe JD de Boischatel, et de Marc-Antoine Cyr, copropriétaire du Groupe Gestipro, l’événement a généré des profits de l’ordre de 25 500 $. Cette somme permettra à la Fondation Cité Joie d’assurer la pérennité de Cité Joie dans la poursuite de sa mission, qui est entièrement consacrée au bien-être des personnes vivant avec un handicap qui fréquentent les différents programmes de répits et de camps offerts toute l’année. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Marc-Antoine Cyr, coprésident d’honneur ; Denis Savard, directeur général de la Fondation Cité Joie, et Jacques Dupuis, de Symbiose Événements, président du comité organisateur. (Absent de la photo : Pierre Tremblay, du Groupe JD, coprésident d’honneur.).

Mobilis au golf

Le 36e Tournoi de golf annuel de la Corporation Mobilis, présenté le 17 août au Club de golf de Lorette au profit de la Fondation Mobilis, a réuni les concessionnaires automobiles et de camions lourds membres de la Corporation ainsi que plusieurs partenaires de l’industrie et a permis d’amasser un montant record de 70 000 $. Ce tournoi demeure l’une des activités majeures de financement de la Fondation, tout comme la Soirée-Bénéfice Avant-Première du Salon International de l’auto de Québec. Ces deux événements d’envergure permettent de récolter plus de 200 000 $ chaque année pour la Fondation dont la mission est de répondre aux besoins et à la qualité de vie des personnes ayant un besoin relié à la mobilité. Depuis sa création en octobre 2009, la Fondation a réussi à amasser plus de 1,6 M$ permettant ainsi d’améliorer la vie de plus de 340 bénéficiaires. Sur la photo, à gauche, Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis, et Claude Plamondon, président de la Fondation Mobilis et de St-Raymond Toyota.

Anniversaires

Nathalie Clark (photo), présentatrice météo, TVA Québec... Jennifer Abel, plongeuse canadienne, 32 ans... Isabelle Brossard, comédienne, 54 ans... Geneviève Brouillette, comédienne et actrice, 54 ans... Chris DiMarco, golfeur américain de la PGA, 55 ans... Randy Moller, défenseur des Nordiques de 1982 à 1989, 60 ans... François Léveillée, humoriste, comédien et acteur, 71 ans... Barbara Eden, actrice américaine de télé (Jinny), 92 ans.

Disparus

Le 23 août 2021 : Jimmy Hayes (photo), 31 ans, ex-hockeyeur de la Ligue nationale (LNH) qui a porté les couleurs des Panthers de la Floride, des Bruins de Boston, des Blackhawks de Chicago et des Devils du New Jersey... 2019 : Claude Robitaille, 81 ans, le père de Luc Robitaille des Kings de Los Angeles (LNH)... 2017 : Jean Mathieu, 93 ans, annonceur, comédien et animateur québécois... 2016 : André Mélançon, 74 ans, réalisateur québécois à qui l’on doit notamment La guerre des tuques et Bach et Bottine... 2016 : Dr Augustin Roy, 87 ans, président du Collège des médecins du Québec (CPMQ) de 1974 à 1994... 2015 : Damien Boivin, premier trombone à l’Orchestre symphonique de Québec de 1978 à 1980, enseignant au Conservatoire de musique de Québec et à la Faculté de musique de l’Université Laval... 2014 : Baronne Philippine de Rothschild, 80 ans, personnalité française du monde du vin... 2011 : Georges Lévesque, 59 ans, designer de mode québécois.