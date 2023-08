Des pancartes contre la violence verbale envers les employés municipaux

Les employés municipaux constatent une hausse importante de la violence verbale, parfois même physique, obligeant la Ville de Saguenay a affiché des messages d’avertissement.

«Aucune violence verbale ne sera tolérée»... ce message apparaît de plus en plus dans les cliniques ou les commerces que nous visitons. Saguenay a décidé d'emboîter le pas elle aussi et d'exposer ce genre d'affiche dans ses bâtiments.

La violence se produit même dans des endroits comme les bibliothèques. Des insultes comme «grosse vache» et «grosse truie» sortent de plus en plus fréquemment de la bouche des usagers.

«Depuis un certain temps, on se rend compte que les gens sont moins patients aussi moins tolérants. Ils ont plus de sautes d'humeur et sont plus exigeants aussi. Il y a eu des menaces, des bris de matériel, des commentaires déplacés envers mes collègues féminines. Ça arrive plusieurs fois par semaine», a déploré Katherine Néron, qui travaille à l’aide technologique à la bibliothèque de Chicoutimi.

Ces comportements sont inacceptables et la ville en a assez.«La politesse, la courtoisie, la patience ça existe encore et c'est important. On tournera les choses comme on veut, il n'y a aucune justification à traiter une employée de bibliothèque de truie ou de vache», a dénoncé Dominic Arseneau, porte-parole pour la ville de Saguenay.

Comportements fréquents

La violence verbale et même physique envers les employés municipaux est un problème de plus en plus répandu, et ce, dans tous les quarts de métiers.«Je peux vous donner plusieurs exemples. L'hiver dernier, il y a un déneigeur qui a reçu un coup de pelle sur son camion.

On a déjà eu une livreuse de bacs bruns l'été dernier qui a été empoignée à la gorge par une citoyenne. Au comptoir de perception des billets d'infractions par exemple, plusieurs fois par semaine, il y a des insultes verbales ou des tapes qui sont données dans les vitres, les comptoirs ou encore la porte de l'hôtel de ville qui est claquée par les gens qui sortent.

Les responsables des camps de jour disaient cette année que les moniteurs ont subi beaucoup d'impatience et d'impolitesse envers des parents», a énuméré M. Arseneau.«La personne a bien beau être la plus fâchée du monde, mais on n'y peut rien. On est là pour faire respecter les règlements. On est des humains aussi en bout de ligne. Ça va arriver une fois ok, mais quand ça fait deux trois fois dans notre semaine ou notre journée, on trouve ça lourd», a ajouté Mme Néron.

Campagne de sensibilisation

Pour sensibiliser les citoyens, la Ville de Saguenay a commencé à installer des pancartes ludiques dans les bibliothèques de Chicoutimi, Jonquière, La Baie et Arvida.

«Oui parfois c'est long, on comprend que les gens peuvent être tannés, vivent des situations difficiles, mais rien ne justifie des comportements comme ça. Le rappel qu'on fait en bibliothèque il est pour les bibliothèques parce que c'est ludique et possible de le faire, mais évidemment, ça s'applique partout», a souligné le porte-parole de la Ville.

«J'espère que ça va changer les choses, j'ai bon espoir. Et j'ai bon espoir que ça sensibilise les gens au service à la clientèle en général», souhaite Katherine Néron.