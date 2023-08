Des penthouses chahutés par le REM

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Contre toute attente, le bruit du nouveau train arrose surtout les appartements les plus élevés. Le bruit du REM approchait les 100 décibels dBC à partir d’un balcon du 22étage près du sommet d’un grand immeuble résidentiel adjacent au rail aérien, lors de la visite du Journal lundi accompagné d’un expert.

En compagnie du propriétaire d’un penthouse qui surplombe la métropole, nous sommes juchés sur un balcon vitré vertigineux.

Les yeux fermés, on a l’illusion que la rame du REM passe juste à côté.

«Le béton du plafond du balcon rabat le son vers nous», explique le professeur de l’UQAM Philippe-Aubert Gauthier, un spécialiste de l'acoustique et de l’audiospatial.

Son sonomètre atteint jusqu’à 97 dBC lors d’un passage du REM tout en bas.

«Le vent a pu influencer nos résultats et il faudrait des mesures à différents points pendant plusieurs jours et à différentes heures pour avoir un vrai portrait», nuance-t-il.

«Me permettez-vous de faire quelque chose de bizarre?»

Le professeur Gauthier ferme les yeux et tape des mains en se tournant vers différentes directions:

«Je mesure l’impulsion. Écoutez comment le son se répercute sur la tour d’en face. Ça fait comme une coupole.»

Nous entendons distinctement ses claquements se répéter en écho dans l’entre-tours.

«Je vais attendre le printemps en espérant que le REM apporte des correctifs pour diminuer le bruit», philosophe Sam, chez qui nous sommes.

Afin de mieux dormir, le père de famille de 40 ans envisage de faire poser un acrylique coupe-son sur les vitres de sa chambre, ce qui lui coûtera plus de 10 000 $.

Le professeur suggère une mousse acoustique pour annuler la réverbération du béton.

Sur le balcon du voisin Marc, pourtant plus près des rails, le volume du train paraît légèrement moindre.

Est-ce l’effet d’écho avec la tour en face qui est moins accentué ?

«Le bruit, c’est une chose relative, relative au lieu où l’on se trouve, à ce qu’on a autour de soi comme parois de résonance», commente le Pr Gauthier.

Dérangeant

Sur le balcon de Roxanne Lemoy, au 8e étage, le niveau atteint environ 70 dBC, nettement moins qu’au 22e.

«Je dois garder la porte patio fermée si j’ai une réunion ou si on veut s’entendre parler pendant le souper», déplore la directrice artistique d’agence de publicité.

Mme Lemoy est étonnée de découvrir que sa situation est plus enviable que celle des occupants du 22e.

«Nous sommes sur le point de casser notre bail pour déménager parce que le REM gâche notre retraite et me réveille dès 6h», déclare Monelle Carama, dont l’appartement du 12e étage devant le canal Lachine, offre deux faces aux rails.

Le professeur Gauthier mesure jusqu’à 76 dBC sur le balcon de Mme Carama.

«Un train au sol fait moins de bruit parce que le terrain absorbe les vibrations», fait-il remarquer.

«Le REM sur rail aérien propage son bruit dans l’air et peut le projeter loin.»

Mme Carama se montre pessimiste quant aux éventuelles mesures d’atténuation du bruit.

«Ça va se régler seulement quand le REM va arriver dans Ville de Mont-Royal et que les riches amis avec des maisons à plusieurs millions de dollars vont hurler», opine-t-elle.

Elle n’a peut-être pas tort...