Des ratons laveurs bourrés dévalisent des maisons

Des ratons laveurs ne manquent pas à leur réputation de voleurs alors que bon nombre de ces petits mammifères ont été remarqués en Allemagne en train de dévaliser des maisons à la recherche de nourriture... mais aussi de bières.

Les ratons laveurs auraient causé jusqu’à 15 000 $ de dégâts dans certaines résidences du pays européen, a rapporté le «Telegraph».

En plus d’avoir pillé des garde-manger et tué des animaux domestiques comme des lapins, ils ont notamment été aperçus en train de boire de la bière dès qu’ils en ont la possibilité.

«Les ratons laveurs sont drôles et intelligents... et ils aiment la bière», a indiqué au média Berthold Langenhorst, de l'association allemande de protection de la nature (NABU).

Ce dernier a déjà vu des ratons laveurs renverser de leur plein gré des bouteilles de bière afin de consommer le liquide enfermé à l’intérieur.

En plus de ce problème de vols, la contamination fécale et urinaire serait une préoccupation croissante puisqu’ils se servent régulièrement d’endroits considérés comme des «toilettes communes».

Ces animaux se retrouvent de plus en plus dans les centres urbains allemands en raison de la meilleure nourriture. Ils seraient plus d’un million à se retrouver dans le pays, après avoir été introduits dans les années 1930.