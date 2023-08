Drew Barrymore interrompue lors d’une conférence par un harceleur

Drew Barrymore a été harcelée lors d’une conférence.

L'actrice présentait une conversation avec la chanteuse et comédienne Reneé Rapp à propos de la sortie récente de son premier album, Snow Angel, lundi soir (21 août 23) au 92nd Street Y, à New York, lorsqu'un homme s'est précipité vers la scène de manière inattendue.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut entendre l’homme appeler l’animatrice par son nom. Drew Barrymore, qui semble surprise, interrompt la conversation et répond : « Oui, salut ! »

La star de Charlie's Angels a ensuite poursuivi sa conversation avec Reneé Rapp, mais l'homme s'est approché de la scène et lui a apparemment indiqué son nom. « Vous savez qui je suis. J'ai besoin de vous voir à un moment donné pendant que vous êtes à New York », a-t-il dit, alors que Reneé Rapp se levait et commençait à escorter Drew Barrymore vers les coulisses.

La sécurité est rapidement intervenue et a empêché le harceleur de s'approcher de l'actrice.

Après une brève pause, l'animatrice du Drew Barrymore Show et l'actrice de la série The Sex Lives of College Girls sont revenues sur scène pour poursuivre leur entretien.

L’homme a été reconnu comme étant Chad Michael Busto, qui a plusieurs fois été arrêté, notamment pour exhibition sexuelle. Il a précédemment harcelé Amber Heard, selon The Wrap.