Emprisonné: un milliardaire végan survit sur de l’eau et du pain, dénonce son avocat

Accusé de fraude et de blanchiment d’argent, l’ex-patron de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX s’est plaint des conditions derrière les barreaux à New York, qui n’accommoderait pas sa diète végane, selon son avocat.

«Il vit désormais littéralement de pain et d'eau, qui sont les seules choses qu'on lui sert et qu'il peut manger, et parfois de beurre de cacahuète», aurait souligné son avocat, Mark Cohen, au tribunal mardi, selon ce qu’a rapporté CNN.

L’ancien patron de la plateforme de cryptomonnaies FTX, Sam Bankman-Fried, aurait été placé derrière les barreaux du Centre de détention Métropolitain de Brooklyn, à New York, depuis le 11 août dernier après avoir brisé les règles de sa liberté conditionnelle, en tentant de suborner une témoin.

Mardi, le milliardaire accusé de fraude et de blanchiment d’argent a plaidé non-coupable aux deux chefs. Ses avocats auraient profité de son passage à la cour pour réclamer des accommodations à la juge Netburn pour leur client végan, qui ne survivrait que sur l’eau et le pain depuis sa détention.

Cette dernière a indiqué qu’elle contactera le Bureau des prisons au sujet des accommodations, a poursuivi le média américain.

L’avocat aurait également dénoncé le centre de détention, qui ne lui dispenserait pas régulièrement sa prescription d’Adderall, a rapporté CNN, en précisant que l’établissement serait connu pour être surpeuplé et régulièrement accusé de maintenir les détenus dans des conditions inhumaines.

Le milliardaire avait précédemment payé une caution de 250 millions de dollars pour lui permettre d’être assigné à la luxueuse résidence de ses parents en Californie dans l’attente de son procès, qui se tiendra en octobre à New York.