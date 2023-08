[EN VIDÉO] Insalubre à l'extrême: sa locataire lui laisse un duplex plein de crottes

Un gestionnaire d’immeuble dénonce une locataire ayant laissé son duplex dans des conditions d’insalubrité extrême à Montréal, au point où une équipe de spécialistes a mis cinq jours pour nettoyer tous les excréments qui tapissaient les planchers.

«Honnêtement, j’étais vraiment dégoûté. C’était un supplice de rentrer là-dedans», lance Giancarlo Carangelo, toujours sous le choc.

Le gestionnaire du duplex rue Lepailleur, dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (HMH), confie au Journal n’avoir jamais récupéré un de ses logements en location dans un tel état d'insalubrité. Sa locataire, Natasha Marcotte-Côté, aurait fui l’appartement au début du mois de juillet avec ses quatre enfants.

Photo tirée du compte Instagram de Tasha Harry Cote

«On avait écrit sur le bail qu’elle n’avait pas le droit d’animaux. Elle en avait, mais en plus, la locataire faisait de l’élevage illégal dans le duplex avec de mauvaises pratiques. [...] Il y avait au moins 5 chats et deux chiens pour ça», relate M. Carangelo, en soupirant.

Voyez la vidéo ci-dessous du duplex insalubre :

Vidéo et constat à l’appui

Notre représentant a obtenu une vidéo d’environ une minute où l’on voit le duplex complètement délabré après le départ de Mme Marcotte-Côté.

Dans cette séquence, les planchers de chaque pièce et même les balcons sont remplis d’excréments d’animaux. Des cages pour chiens et chats sont aussi souillées par les matières fécales. Des déchets s’accumulent partout au sol et sur les comptoirs. Un homme tournant la vidéo doit même porter un masque tellement l’odeur est insupportable.

Capture d'écran d'une vidéo fournie par Carangelo Management

«On n’a pas eu [d'autre] choix [que] de payer pour un service de nettoyage. On s’est ramassé avec une facture de 3100$ pour enlever tout ça. La compagnie a été là durant 5 jours, un solide 60 heures», déplore Giancarlo Carangelo.

Le gestionnaire du duplex compte poursuivre Natasha Marcotte-Côté devant le Tribunal administratif du logement (TAL) pour qu’elle lui rembourse les frais de nettoyage et au moins un mois de loyer impayé.

La ville de Montréal a d’ailleurs transmis deux avis à la locataire pour les excréments de ses animaux, en avril et mai 2023. Un huissier lui a aussi remis un constat d’infraction, selon un document de l’arrondissement obtenu par notre représentant.

Photo fournie par Carangelo Management

Chat blessé et abandonné

Susan Mackasey, du refuge PetitsPawz, à Montréal, confirme avoir été appelée au duplex pour un chat abandonné.

Photo fournie par Susan Mackasey

«Sa peau était brûlée par les excréments et on a dû l’apporter au vétérinaire. Il va mieux, mais il était dans de très mauvaises conditions», explique Mme Mackasey.

Elle nie tout

Le Journal a contacté la locataire pour lui parler de son ancien duplex. Elle nie l’avoir laissé dans de telles conditions et accuse le gestionnaire d’en être responsable.

«Il a changé les serrures et je n’ai pas pu faire le ménage ou récupérer le chat avant de quitter», se défend Natasha Marcotte-Côté. Elle ajoute que les animaux étaient aussi autorisés dans son bail.

Giancarlo Carangelo a toutefois répliqué que les serrures ont été changées uniquement après son départ, au début du mois de juillet, et qu'aucune bête n'était autorisée dans le duplex. La locataire affirme aussi qu’elle a cessé de faire de l’élevage d’animaux.

Notre représentant lui a toutefois signalé que sa page Instagram où elle vend des chats de Bengal est toujours active. Mme Marcotte-Côté a finalement désactivé la page en question après notre appel.

Capture d'écran du compte Instagram Tasha Harry Cote

Notons que la mère de famille et ses quatre enfants habitent, pour le moment, dans une chambre d’hôtel fournie par l’Office municipal d'habitation de Montréal.