MAILHOT, Sœur Lauréanne



À la Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec, le dimanche 20 août 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée Sœur Lauréanne Mailhot (en religion : Sœur Sainte-Céline-de-Jésus), Sœur de la Charité de Québec, après 74 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Hervé Mailhot et de feu madame Antonia Brûlé, de Plessisville, QC. Les membres de la famille de Sœur Lauréanne Mailhot seront accueillis à laà compter de 13 heures.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de la Communauté, à Notre-Dame-de-l'Espérance, Québec. Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses frères et ses belles-sœurs : Denis (Nicole Rondeau), Sherbrooke ; Marcel (Pierrette Vachon), Plessisville. Elle est allée rejoindre son autre frère : Laurent (feu Jeannine Chartier) ainsi que des cousins et cousines). Elle a été confiée à la Maison