Greg Bird: une histoire à la «Bull Durham»

Au premier contact, Greg Bird peut sembler aussi charismatique que Kevin Costner. En se joignant aux Capitales de Québec, l’ancien des Yankees demeure toutefois l’acteur de sa propre histoire.

Dans le film Bull Durham, Costner incarne le personnage de Crash Davis, un vétéran des ligues mineures, qui vient donner un nouveau souffle au prometteur lanceur Nuke Laloosh. Concernant Bird, 30 ans, son séjour avec le club de Québec pourrait davantage servir à relancer sa propre carrière.

«J’aime moi-même pas mal tous les films de baseball, j’aime ce petit côté magique que possède le baseball, a indiqué Bird. Dans mon cas, c’est simplement un ami qui m’a demandé de l’aide et me voici. J’ai gardé la forme durant l’été. Donc, on va voir... Ces gars-là ont joué durant tout l’été. Je ne veux pas prendre la place de personne non plus. Je vais embarquer sur le terrain et donner ce que j’ai.»

En direct de Troy, dans l’État de New York, voici le premier coup sûr de Greg Bird dans l’uniforme des Capitales. Réussi à sa première présence au bâton. - @CapitalesQuebec, @JdeMontreal, @JdeQuebec #GregBird pic.twitter.com/PkGBktxTYR — Benoît Rioux - Journal de Montréal (@benrioux) August 22, 2023

Le lanceur Evan Rutckyj est celui qui a établi le contact avec Bird, les deux s’étant connus en 2011 au camp des recrues des Yankees. Sans jouer la grosse tête, Bird débarque donc avec l’équipe de Québec, prêt à écrire un nouveau chapitre. S’il peut être un acteur de soutien pour appuyer les David Glaude, Ruben Castro, Juremi Profar, Kyle Crowl et Justin Gideon, entre autres, il en sera très heureux.

À sa première présence au bâton dans l’uniforme des Capitales, Bird a d’ailleurs frappé un coup sûr, soit un simple au champ opposé. Il a terminé la partie avec une fiche de 1 en 3 tandis que Québec a subi un revers de 3 à 2. Dans la défaite, Glaude a réussi un circuit de deux points.