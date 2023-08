Kim Lévesque-Lizotte: premiers pas à la télé dans une série sur Leonard Cohen

L’autrice et humoriste Kim Lévesque-Lizotte interprètera la jeune Monique Mercure des années 60 dans So Long, Marianne. La série, qui sera diffusée sur Crave Canada en 2024, raconte l’histoire d’amour légendaire entre le chanteur Leonard Cohen et Marianne Ihlen.

Si Kim Lévesque-Lizotte a souhaité préciser au Journal qu’elle ne tenait qu’un «tout petit rôle» dans «une scène» de cette série en huit épisodes, sa publication Instagram de mercredi a tout de même suscité la curiosité de plusieurs de ses 57 400 abonnés.

Un carrousel de trois photos la montre sous les traits de son personnage – la jeune actrice Monique Mercure qui a croisé la route de Marianne dans une fête à Montréal – vêtu et coiffé à la mode des années 60.

«Les acteurs principaux [l’Américain Alex Wolff, Léonard et la Norvégienne Thea Sofie Loch Naess, Marianne] étaient extraordinaires et je pense que cela va être une grande série, touchante. Ça a été une journée extraordinaire avec une équipe de rêve et de “VRAIS” acteurs plus talentueux et formidables que moi», a raconté en riant celle qui n’a pris part qu’à une seule journée de tournage.

L’autrice d’Avant le Crash – série qui revient pour une deuxième saison à la télévision dès le 11 septembre prochain – explique avoir adoré son expérience et être même «ouverte à d’autres opportunités» de jeu.

Son amoureux et le père de sa fille, le comédien Éric Bruneau, fait aussi partie de la distribution. Il tient le rôle de Robert Hershorn, un ami de longue date de Leonard Cohen. La mère de l’artiste décédé le 7 novembre 2016, Masha Cohen, est interprétée par Macha Grenon. Le musicien Patrick Watson campe quant à lui un chanteur venu performer sur un toit pour Leonard Cohen.

So Long, Marianne est une coproduction norvégienne, grecque et canadienne. On sait que Montréal a particulièrement marqué la vie du poète qui y est né et qui a toujours gardé un lien étroit avec la métropole. On verra dans la série des lieux emblématiques de la ville comme l’Université McGill où Cohen a étudié, les restaurants Toqué! et Greenspot, et le pont de la rue des Seigneurs.