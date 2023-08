La LNH planche sur une Coupe du monde et un retour aux JO

La Ligue nationale de hockey (LNH) et l'Association des joueurs ont révélé travailler sur la création d’une compétition internationale et un possible retour aux Jeux olympiques.

Le nouvel événement serait tenu pour une première fois en février 2025.

«Le but [est] d'amorcer une rotation régulière entre une participation aux Jeux olympiques et une Coupe du monde de hockey dans les années paires suivantes», a indiqué le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, dont les propos ont été rapportés mercredi par le site web de son circuit.

«Si nous organisons un tournoi international en 2025, nous participons donc ensuite aux Olympiques de 2026. Puis, on tient la Coupe du monde de hockey en 2028, et s'ensuivent les Olympiques de 2030, la Coupe du monde de 2032, et ainsi de suite. C'est l'objectif», a ajouté Daly.

Les joueurs de la LNH n’ont pas participé aux deux dernières éditions des Jeux olympiques d’hiver, après avoir été de la partie entre 1998 et 2014. De plus, la dernière Coupe du monde organisée par le circuit Bettman remonte à 2016.

Daily a aussi indiqué que le format de la prochaine compétition internationale différera de ce qui a été fait par le passé.

«Je ne sais pas exactement quel format l'événement va prendre, a-t-il dit. Le but est d'en faire une compétition internationale. Ce sera évidemment très centré sur la LNH relativement aux joueurs; peut-être même que ce ne sera que des joueurs de la LNH. Nous allons voir quel format nous utiliserons, mais nous travaillons sur ce dossier avec l'Association des joueurs.»

Un problème avec les Russes?

L’un des éléments qui nuiraient présentement à l'organisation du tournoi est l’incertitude concernant la participation des joueurs russe en raison de l’invasion en Ukraine.

Rappelons que la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a banni la Russie et le Bélarus de ses événements.

«À court terme, nous continuons à être confrontés aux réalités politiques, avec ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, a mentionné Daily. Cette situation a un impact sur le rôle que peut jouer la Russie dans un tournoi international que nous pourrions commanditer ainsi qu'aux Jeux olympiques. Il s'agit d'une variable qui demeure inconnue et dont nous devons tenir compte, car elle a assurément une incidence sur la Coupe du monde.»

Le commissaire adjoint a par ailleurs affirmé qu’il ne pouvait pas encore prévoir quand la LNH et l’Association des joueurs en viendront à une décision finale au sujet de la compétition internationale de février 2025 et d'une possible participation aux Jeux olympiques.