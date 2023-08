La réserve faunique de Portneuf offre confort et pêche de qualité

RIVIÈRE-À-PIERRE | Avez-vous déjà pensé à résider en pleine forêt dans un chalet entièrement électrifié, comme à la maison, et profiter d’un plan de pêche vous offrant des possibilités de captures très intéressantes ? C’est le genre de séjour que peut vous offrir maintenant la réserve faunique de Portneuf.

« Nous sommes à une heure et demie de Québec. Nous offrons près d’une cinquantaine de chalets pouvant accueillir entre 4 et 14 personnes, mentionne la directrice, Émilie Girard-Gros-Louis, la première femme des Premières Nations qui dirige une réserve faunique. Tout est en place pour accueillir de façon professionnelle les amateurs de pêche, de chasse et de villégiature et maintenant les personnes à mobilité réduite. »

Il est très impressionnant de découvrir ce qui a été fait dans les secteurs des lacs Tessier et Proulx. On a monté une ligne électrique pour alimenter les chalets des secteurs, afin de les doter des meilleurs équipements sur le marché, y compris une borne de recharge pour les voitures électriques à chacun d’eux.

Ce sont des chalets Horizon qui offrent une vue imprenable sur la nature environnante.

Photo fournie par Karl Tremblay

Accessible pour tous

Dans le cas du Tessier Un, le seul bâti en fonction de recevoir les personnes à mobilité réduite, tout est pensé, à partir de l’accès facile au chalet par des rampes. À l’intérieur, il n’y a pas de problème pour se déplacer facilement avec un fauteuil roulant ou avec une marchette. La salle de bain est spécialement aménagée. Tous les appareils et accessoires de cuisine sont accessibles facilement.

« Nous avons fait cela dans le but d’assurer une accessibilité universelle pour toutes les personnes qui voudraient venir chez nous », d’expliquer la directrice.

Ce qui m’a toujours impressionné lors de mes reportages dans cette réserve, c’est l’état du réseau routier. Encore une fois, il était impeccable, malgré les pluies diluviennes qui sont tombées sur la région. Cela rend l’accès plus facile aux chalets, mais aussi aux différents lacs de pêche proposés dans les plans de pêche, reliés à chacun des chalets.

Photo fournie par Karl Tremblay

Diversité de la pêche

Lors de notre passage, la pêche était difficile en raison de la chaleur. Malgré tout, nous avons réussi à déjouer des mouchetées intéressantes, dont certaines faisaient osciller la balance à plus d’une livre. La Lake Clear Deep de couleur chartreuse et argent pour la pêche à la cuillère était efficace. Pour la mouche, la soie calante avec bas de ligne et au bout une Woolly Bugger de couleur Vert Olive a effectué le travail.

Sur le territoire de la réserve, il est possible de pêcher quatre espèces, ce qui est très rare dans le réseau. Outre la truite mouchetée, il y a la truite grise, ou touladi, la truite moulac et le maskinongé.

La réserve offre aussi la chasse de l’ours noir, de l’orignal, par tirage au sort, du chevreuil et du petit gibier. Dans le cas de la chasse au petit gibier, un secteur est réservé aux amateurs qui veulent la pratiquer en VTT.

« Nous sommes tout près de Québec et nous avons beaucoup à offrir aux amateurs. J’invite les gens à venir nous découvrir. Je crois qu’après une visite, ils vont nous adopter », de conclure la directrice lors de notre entrevue.

Séjour à succès

Plusieurs éléments militent en faveur de cette réserve faunique. La facilité d’accès, la gamme d’activités offertes, y compris des séjours en famille, et la disponibilité de la ressource en nombre imposant assurent des séjours à succès. À titre d’exemple, mentionnons que pour la chasse à l’orignal, la directrice a redéfini les zones, qui sont passées de 23 à 16, en prenant soin d’inclure des bûchés pour augmenter les chances de succès. Sûrement que le fait qu’elle-même chasse, trappe et pêche l’a amenée à prendre de très bonnes décisions. Il y a aussi un projet d’agrandissement important pour le camping Bellevue.

Pour découvrir cette réserve, il vous suffit de communiquer avec les gens du poste d’accueil de Rivière-à-Pierre au 418 323-2021.

Saison allongée dans la réserve des Laurentides

La saison de pêche a été prolongée jusqu’au 10 septembre dans la réserve faunique des Laurentides.

À cette période de l’année, l’eau se refroidit et la pêche est aussi bonne qu’en début de saison. Aussi, les truites ont revêtu leur robe aux couleurs flamboyantes.

Depuis lundi, la majorité des chalets disponibles le seront pour deux pêcheurs, avec tarifs réduits en semaine. Il y a encore de belles disponibilités dans les secteurs Cyriac, Pikauba, Pécan, Étape, FX Lemieux, Modiks des lacs Ailloux et à Jack.

Rappelons que la pêche quotidienne se terminera le 9 septembre et la pêche avec séjour le 10.

C’est une belle façon de terminer sa saison de pêche. Vous pouvez tout savoir en joignant les gens de la réserve au 418 528-6868.