Les négociations des conventions collectives: toujours la même rengaine d’un spectacle écrit d’avance

Entre les centrales syndicales, l’automne s’annonce chaud en termes de débrayages, de menaces de débrayage et de perturbations des services aux citoyens.

D’un côté, il y a le gouvernement, qui a l’obligation morale et politique d’accroître les services et leur qualité, d’assurer que toutes les sommes injectées ont pour objectif d’améliorer ultimement la qualité de vie des citoyens et de travailler sur la productivité, l’efficience et l’efficacité.

De l’autre côté, il y a les syndicats, qui cherchent à défendre leurs membres, leurs intérêts socioéconomiques, à alléger leurs tâches, à protéger des principes tels que l’ancienneté, etc.

Ça, c’est la théorie. En pratique, il y a des politiciens devant des politiciens. Les uns veulent gagner pour les électeurs, les autres pour les syndiqués. Les deux cherchent à se faire élire ou réélire et garder leurs postes et doivent démontrer de l’intransigeance, de la détermination et de la fermeté... pour ne pas dire de la fermeture.

D’ailleurs c’est toujours le même spectacle qui se répète: les demandes syndicales sont déposées. La plupart du temps, elles sont invraisemblables et complètement inatteignables et ils le savent. Mais ils doivent démontrer qu’ils ont de l’ambition pour les membres. De l’autre côté, le patronat dépose ses offres. Elles sont ridicules et inexplicables et elles défient toute logique.

Il y a des sorties publiques de part et d’autre pour mettre de la pression, appeler à la négociation de bonne foi. Souvent il y a des événements qui viennent rajouter de l’huile sur le feu de l’argumentaire d’une des parties. Prenez par exemple la rentrée scolaire: difficile pour le gouvernement de nier la pénurie. Voilà un argument qui donne du gaz aux syndicats.

Viennent ensuite les menaces: celles des débrayages, des grèves et des moyens de pression. Il y a aussi la menace de la loi spéciale. Le gouvernement se montre insensible au début, ferme. Mais petit à petit, la crainte de la révolte populaire fait son chemin.

On reprend les négos, on finit par s’entendre. On parlera d’une entente gagnant-gagnant. Parce qu’au bout du compte, ça sera nous, les contribuables, qui serons perdants.