Une transaction de 1,5 M$ suscite la confusion chez Lion Électrique

Le PDG de Lion Électrique, Marc Bédard, a causé une certaine confusion sur les marchés boursiers, ces derniers jours, alors qu’une société de portefeuille qu’il contrôle a vendu des actions de l’entreprise... qui ne lui appartiennent pas.

La société en question a cédé 500 000 actions de Lion au prix de 3$ chacune mercredi dernier, ce qui lui a permis de récolter 1,5 million $.

Dans les jours qui ont suivi la transaction, l’action du constructeur de véhicules électriques, laquelle se négocie aux Bourses de Toronto et de New York, a dégringolé de près de 10%. Mardi, le titre a clôturé à 2,75$.

Or, selon Lion, les actions vendues n’appartiennent pas à M. Bédard, mais à Camile Chartrand. Ce dernier, un ancien dirigeant d’Autobus Corbeil, a fondé Lion en 2008 avec Marc Bédard.

Photo tirée du site web de la SADC Achigan-Montcalm

À la retraite

«Ça fait plusieurs années qu’il est à la retraite et qu’il n’est plus actif dans l’entreprise, mais évidemment, il était encore actionnaire. Il a maintenant plus de 70 ans, donc il a commencé à profiter de ses avoirs, si on peut dire», a déclaré mardi au Journal un porte-parole de Lion, Patrick Gervais.

Comme les actions de M. Chartrand sont détenues au sein d’une société à numéro contrôlée par M. Bédard, celui-ci a dû «signer» pour officialiser la transaction, a expliqué M. Gervais. Il s'agit d'une façon de faire qui n'est pas très courante pour une entreprise cotée en Bourse.

«Tout a été fait en bonne et due forme [...] et validé auprès des avocats», a-t-il ajouté.

Selon lui, M. Chartrand détient toujours un nombre indéterminé d’actions de Lion.

Dans SEDI, le système public où sont rendues publiques les transactions d’initiés, on peut lire cette précision à propos de la transaction: «M. Bédard n’a vendu aucune action et ne recevra aucune somme de la vente».

«La dernière chose qu’il veut faire»

«M. Bédard, la dernière chose qu’il veut faire en ce moment, c’est [vendre] des actions, ça je peux vous le dire. Au contraire, il investit beaucoup plus [dans Lion] qu’il peut en profiter. L’entreprise va bien en ce moment et on y croit énormément», a soutenu Patrick Gervais.

Au terme de la transaction, évoquée mardi sur les ondes de QUB radio, la société à numéro contrôlée par Marc Bédard possède près de 26 millions d’actions de Lion, soit environ 11,5% du total. En consultant le registre des entreprises, on apprend que M. Chartrand détient au moins 25 % des droits de vote de la société à numéro, contre plus de 50% pour M. Bédard.

Le plus important actionnaire de Lion est le conglomérat montréalais Power Corporation, qui possède une participation de 35% dans l’entreprise.

Rappelons qu’en juillet, Investissement Québec (IQ), le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction CSN ont prêté 98 millions $ à Lion Électrique.

IQ détient également une participation de 0,7% dans le capital-actions de l’entreprise.

Enfin, Québec et Ottawa ont accordé, en 2021, une aide conjointe de 100 millions $ à Lion pour la construction de son usine de batteries, à Mirabel.