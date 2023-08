Nous sommes tous hypocrites

Savez-vous pourquoi les jeunes doivent lire des classiques?

Parce que, contrairement à ce que trop de gens pensent, les classiques ne sont pas des œuvres poussiéreuses qui parlent de «l’ancien temps».

Ces œuvres énoncent des vérités qui transcendent les époques et nous permettent de comprendre le monde dans lequel nous vivons.

LES DEUX CÔTÉS DE LA BOUCHE

Prenez Dom Juan.

Molière a écrit cette pièce en 1665. Or, 358 ans plus tard, cette pièce demeure aussi pertinente qu’à l’époque où elle a été créée.

«L’hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour des vertus», dit l’un de ses personnages.

On dirait que cette réplique a été écrite hier!

Regardez autour de vous...

S’il y a un vice à la mode, à notre époque, c’est bien l’hypocrisie!

Le monde est rempli de gens qui parlent des deux côtés de la bouche!

Qui disent une chose et font le contraire!

Le gouvernement dit qu’il faut privilégier l’achat local... mais donne des contrats à des entreprises étrangères!

Radio-Canada ne cesse de vanter les vertus de la diversité... mais produit des émissions où tout le monde pense pareil et où il n’y a aucune diversité d’opinions!

Les wokes grimpent dans les rideaux quand des enfants se déguisent en Japonais ou en Mexicains à l’Halloween... mais trouvent tripant que des hommes se déguisent en femme!

Le gouvernement punit les contribuables qui ne paient pas leur juste part d’impôt... alors que la Caisse de dépôt et placement du Québec cache des milliards de dollars dans des paradis fiscaux!

Les antiracistes condamnent la ségrégation... mais organisent des activités pour Noirs seulement!

Le Fonds de solidarité dit que sa mission première est d’aider l’économie québécoise... mais investit de plus en plus dans des entreprises implantées à l’extérieur du Québec!

FAITES CE QUE JE DIS...

Nos organismes culturels disent que la liberté d’expression est une valeur fondamentale de la société... mais obligent les artistes à respecter toutes sortes de conditions s’ils veulent recevoir leurs subventions, muselant par le fait même leur liberté d’expression!

Les gardiens de la culture affirment que le rôle de l’artiste est de tenir tête à la foule, à la meute... mais prennent panique dès que trois zozos anonymes les critiquent sur Instagram!

Des banques milliardaires se drapent dans la vertu en appuyant des causes à la mode... tout en pratiquant l’évasion fiscale, qui prive nos gouvernements de milliards de dollars en revenus, milliards qui pourraient être investis en éducation, en santé et dans la lutte contre la pollution et la pauvreté!

Les ennemis de la loi 21 trouvent que cette loi est raciste, car elle «empêche» certaines enseignantes d’exprimer leurs croyances... mais capotent dès qu’un politicien met ses valeurs catholiques à l’avant-plan!

VIVE MOLIÈRE!

Que voulez-vous, c’est l’époque...

Plus on se dit vertueux, plus on est obligé de cacher ses vices et de faire preuve d’hypocrisie!

Comme dit Molière dans Le Misanthrope: «Il faut dans le monde une vertu traitable / À force de sagesse, on peut être blâmable / La parfaite raison fuit toute extrémité / Et veut que l’on soit sage avec sobriété.»