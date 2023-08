Paiement sans contact: les jeunes sortent rarement avec leur portefeuille

Près de huit adultes de la génération Z sur dix (78 %) paient à l'aide de leur téléphone intelligent, devançant de loin les autres groupes plus âgés, y compris la génération de leurs parents (42 %), selon un récent sondage Interac.

Quatre membres de la génération X (les adultes âgés environ entre 40 et 60 ans) sur dix ont ainsi indiqué qu’ils n’adoptaient ces options de paiement qu'après avoir vu des amis et des membres de leur famille les utiliser, tandis que la moitié des répondants de la génération Z (moins de 25 ans) ont appris à des membres plus âgés de leur famille à payer avec leur téléphone (52 %).

«Les Canadiens sont passés au sans contact dès le début de la pandémie, mais nos données montrent que les consommateurs vont maintenant plus loin, car les paiements mobiles se généralisent, en particulier parce que les jeunes Canadiens incitent leur entourage à faire de même», a déclaré William Keliehor, chef des activités commerciales chez Interac Corp, par communiqué.

«Les paiements par carte de débit constituent toujours un mode de paiement privilégié pour les Canadiens, et ce même si les transactions en magasin et le commerce électronique prennent de nouvelles formes», a-t-il ajouté.

Parmi les Canadiens de la génération Z qui effectuent des achats avec leur téléphone intelligent, plus de la moitié (53 %) préfèrent payer par débit. Les trois quarts des membres de cette génération (76 %) estiment d’ailleurs qu’ils devraient toujours avoir la possibilité d'utiliser le débit lorsqu'ils effectuent leurs achats en ligne, sur une application ou en magasin.

Le sans contact, de plus en plus utilisé

De façon générale, les Canadiens comptent de plus en plus sur leur téléphone. Les données du sondage révèlent une hausse de 53 % de l'utilisation d’Interac pour les paiements mobiles sans contact dans les magasins et une augmentation de 17 % de son utilisation pour les achats de commerce électronique entre août 2022 et juillet 2023.

Les deux tiers des personnes interrogées (63 %) s'attendent à ce qu'il soit normal de quitter la maison «sans portefeuille physique».

Le sondage a été mené auprès de 1502 Canadiens entre le 16 au 18 juin 2023.