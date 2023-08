Plus de 100 employés de cafétéria recherchés pour la rentrée

Le principal fournisseur de services alimentaires et de soutien au Canada recherche une centaine de personnes pour pourvoir des postes dans des établissements d’enseignement un peu partout au Québec.

Le Groupe Compass Canada a ainsi annoncé mercredi qu’il recrute «des personnes dévouées et enthousiastes» pour occuper des postes de préposés, cuisiniers et plongeurs dans des établissements d’enseignement, de la maternelle au secondaire 5.

Les postes à pourvoir «pour le début de l’année scolaire de septembre», a-t-il été précisé dans un communiqué.

«Les travailleurs des services alimentaires veillent à ce que les élèves reçoivent des repas équilibrés et nutritifs, ce qui stimule leur développement physique et cognitif à l’école. Les professionnels des services de soutien maintiennent la propreté, ce qui contribue à un environnement d’apprentissage sécuritaire et propice», a indiqué le Groupe Compass Canada.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature à peoplehub@compass-canada.com.

Voici les villes ou les postes sont offerts:

Acton Vale, Anjou, Beauport, Farnham, Gatineau, Granby, L'Assomption, La Prairie, Lachine, LaSalle, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Ottawa, Québec, Saint-Bruno de Montarville, Saint-Lambert, Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Hyacinthe, Varennes, Verdun.