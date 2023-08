Québec, ville gourmande: trois cantines pour prolonger l’été

Même si la rentrée approche à grands pas, l’été n’est pas encore fini. Quoi de mieux pour le prolonger que la douce odeur des frites fraîches? Ce n’est pas le choix qui manque dans la région pour assouvir ce plaisir coupable. Si vous n’avez pas le courage d’affronter la file Chez Mag à l’île d’Orléans pour essayer sa poutine qui fait fureur cet été, je vous propose trois solutions de rechange tout aussi alléchantes.

L’Usine à frites

Photo Marianne White

Incontournable à Wendake, ce casse-croûte traditionnel semble tout droit sorti d’un carnaval! Ne vous laissez pas décourager par son emplacement au fond du parc industriel. Vous serez récompensé par l’accueil chaleureux de la propriétaire, Françoise, qui appelle avec affection ses clients «Mon cœur». Son charme n’est pas étranger à la popularité grandissante de l’établissement familial ouvert depuis 2014. Je vous conseille de goûter la spécialité de la patronne, soit les pains à la viande. Le mélange maison, un tantinet sucré, se hisse dans les meilleurs que j’ai goûtés dans des cantines. J’ai adoré la poutine nommée Françoise, surmontée de la délicieuse sauce au pain à la viande. Oh, là, là!

Photo Marianne White

Lors de ma visite le mois dernier, des clients dans la file avaient fait le détour pour la poutine italienne, dont ils m’ont dit le plus grand bien, ainsi que la poutine PBS (pepperoni, bacon, saucisses). Les frites fraîches se démarquent et attirent des gourmands d’un peu partout.

Ouverte du mercredi au dimanche de 11h à 19h30

640, Chef Max Gros-Louis, Wendake

La Baraque à Frites

Né en pleine pandémie, le tout petit restaurant du quartier Saint-Sauveur aux allures de diner américain a tout pour séduire. À commencer par son poulet frit, véritable vedette de la cantine. Parfaitement doré dans une panure légère, il est offert en assiette de trois ou de douze morceaux désossés. J’ai beaucoup aimé la version «Gerry», où l’on fait revenir le poulet frit dans du miel épicé. Servi avec une sauce buffalo maison, c’est un délice pour les amateurs de sensations fortes!

Photo Marianne White

Le poulet se décline aussi en burger ou en poutine. Cette dernière vaut elle aussi le détour pour la sauce brune et les délicieuses frites préparées à la main. La garniture d’oignons marinés et d’oignons verts ajoute une agréable touche de finition.

Photo Marianne White

Ici, toutes les recettes sont concoctées sur place. Il n’y a que la mayo et le ketchup qui ne sont pas faits maison! Le décor rétro de l’endroit m’a séduite: huit tabourets en cuir rouge sont prêts à vous accueillir au comptoir. Il est possible de prendre votre commande pour emporter ou d’utiliser les applications de livraison.

Ouverte tous les soirs de 16h à 21h, les jeudis midis et les vendredis midis

334, rue Marie-de-l’Incarnation, Québec

Resto Richard

Cette vénérable institution qui a pignon sur rue à L’Ancienne-Lorette depuis 1979 n’a plus sa réputation à faire. C’est ici qu’a été inventé le fameux Interfromage: un hamburger au fromage garni de trois rondelles d’oignon français, de fromage en grains, de frites et de ketchup.

Photo Marianne White

La légende raconte qu’il a été créé par accident. C’est en cherchant à faire tenir le fromage en grains dans le hamburger que les oignons français ont été appelés à la rescousse... et adoptés! Je n’y avais encore jamais goûté, je m’en confesse! J’y ai remédié récemment et j’ai trouvé le résultat assez concluant. Je préfère les hamburgers moins garnis, mais la combinaison des ingrédients est fameuse. Si vous êtes plus du type poutine, vous ne serez pas déçu. J’ai beaucoup aimé la sauce, les frites et les portions généreuses.

Photo Marianne White

Le restaurant offre régulièrement des poutines du moment qui sortent de l’ordinaire, comme la mac’n’cheese, que je regrette encore de ne pas avoir eu le temps d’essayer cet été!

Ouvert de 11h à 20h tous les jours

1616, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette