Séparation pour la comédienne Debbie Lynch-White

Après 8 ans de fréquentation et 6 ans de mariage, la comédienne Debbie Lynch-White et sa femme annoncent leur rupture.

Dans une publication Instagram commune, les anciennes amoureuses ont expliqué toujours avoir été « deux belles intenses » et donc vouloir « enlever leur plaster d’un coup » en annonçant leur séparation publiquement à tous leurs abonnés.

« Il y a quelques semaines, d’un commun accord, Marina et moi avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse des 8 dernières années telle qu’elle existe », écrit la comédienne.

« Tout va bien malgré les montagnes russes. C’est doux malgré le vertige », assure-t-elle.

Debbie Lynch-White explique que cette rupture ne signifie pas « la fin de l’amour », mais plutôt la transformation du sentiment.

« On sera toujours de la famille et de grandes amies » poursuit l’actrice qui demande le respect de la part des gens et qui souligne qu’elle n’émettra aucun commentaire sur le sujet.

« Après 8 ans, Debbie et moi on se sépare, a écrit Marina Gallant en partageant une photo du couple. Mais ça reste une grande amie, de la famille et nous avons encore des projets à terminer. » Elle remercie aussi la comédienne d’avoir fait partie intégrante de sa vingtaine.

Les deux femmes s’étaient fiancées en au printemps 2016 et mariées en juillet 2017.